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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı

#İstanbul#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı

Küresel Parlamenter Göç Konferansı'nda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, göç sorunun küresel olduğuna dikkat çekerek, "Küresel bir sorun diyoruz ve bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) ev sahipliğinde Parlamentolar Arası Birlik (PAB) ile ortaklaşa Küresel Parlamenter Göç Konferansı düzenlendi. Şişli'deki bir otelde düzenlenen konferansta farklı ülkelerin temsilcileri bir araya geldi. Programda Uluslararası Yönetişim Standartları, Küresel Mutabakatlar ve Küresel Politika Gündemleri, Zorunlu Göçe Sürdürülebilir Çözümler: Göçün Kaynak Ülkelerdeki Temel Sebeplerinin Ele Alınması başlıklarıyla gün boyu paneller düzenlendi. Gerçekleşen panellerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve PAB Başkanı Duarte Pacheco ortak basın açıklaması yaptı.

'GÖÇ KÜRESEL BİR SORUN HALİNE GELDİ'

TBMM Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda özellikle son birkaç yıldır dünyanın gündemindeki en önemli konu diyebileceğimiz konu göç konusudur. Bir küresel sorun haline geldi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre dünya genelinde sadece zorla dediğimiz, cebren yerlerinden edilen kişilerin sayısı 100 milyonu aşmış gözüküyor. Bunların önemli bir bölümü de kendi ülkelerinin sınırları dışında bir yere gidiyorlar. Suriye kaynaklı göç krizinin de 11'nci yılını doldurduğunu biliyoruz. Milyonlarca kişi hala Türkiye başta olmak üzere bilhassa Suriye'ye komşu ülkelerde sığınmış durumda. Son birkaç aydır da Ukrayna kaynaklı bir göç. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en hızlı büyüyen göç hareketi. 7 milyon civarında kişi göç etmiş. Tüm bu gelişmelerle birlikte göç konusu küresel gündemin ön sıralarına çıktı" diye konuştu.

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'TÜRKİYE GÖÇ KONUSUNDA YALNIZ BIRAKILDI'

Şentop, "Küresel bir sorun diyoruz ve bu sorunun çözümünün de küresel olması lazım. Türkiye maalesef göç konusunda yalnız bırakıldı. Türkiye'ye gerekli katkının, desteğin göçle ilgili küresel sorumluluğun üstlenilmediğini görüyoruz. Göçe kaynak olan ülkeleri ve göçe sebep olan hususları ortaya çıkartan ülkelerin bu konuda sorumluluk almakta çok yavaş davrandıklarını görüyoruz. Bunun ötesinde bilhassa Avrupa Birliği ve uç noktada Yunanistan'ın öncülüğünde göçmenlere karşı kötü muamelelerin, insan haklarına uymayacak, bağdaşmayacak uluslararası kaygı muamelelerinin yapıldığını da tespit ettik, gördük, gösterdik" dedi.

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'KONFERANSIN FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM'

Şentop, "Biz bu küresel sorun için parlamenterlerin bir araya gelmesi, sorunu ve çözüm önerilerini birlikte müzakere etmesi, tartışmasının doğru olacağını düşündük. Türkiye'de yapılması, Türkiye tecrübesinin bilgi ve birikim olarak başka ülkelerin parlamenterleriyle paylaşılmasının faydalı olacağını düşündük. 54 farklı ülkeden parlamenterler var, katılım sağladılar. Ben öncelikle Parlamentolar Arası Birlik Başkanı'na ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum. İnşallah göçle ilgili küresel sorunun küresel ölçekte anlaşılması ve çözümlerin de bu çerçevede önerilmesi, değerlendirilmesi ayrıca her ülkenin bu küresel sorunla ilgili sorumluluklarını üstlenme noktasında bir başlangıç olması arzusuyla bu konferansın faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

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'TÜRKİYE SON 10 YILDA DİĞER ÜLKELERE GÖRE EN ÇOK GÖÇMENE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKE'

PAB Başkanı Duarte Pacheco ise, "Küresel ölçekte hepimizin mustarip olduğu bir problemden bahsediyoruz. Bu gibi göçmen ve mülteci problemleriyle istisnasız, dünyanın her kıtasında karşılaşıyoruz. Küresel bir sorun bu ve istisnasız herkes etkileniyor. Neden Türkiye? Çok basit. Çünkü Türkiye dünyada şu son 10 yılda diğer ülkelere kıyasladığınızda en fazla göçmene ev sahipliği yapan ülke. Türkiye hepsinden fazla sayıda göçmene ev sahipliği yaptı. Biz milyonlarca mülteciyi düşünmek zorundayız" dedi.

Pacheco, konferans çatısı altında somut çözümler bulmak istediklerini de ifade etti.

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TBMM Başkanı Şentop: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı

 

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