TBMM Başkanı Şentop: Togg, Türkiye için gurur, iftihar meselesi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi’nin Kadir Gecesi’nde sahil dolgu alanında düzenlediği 10 bin kişilik iftar programına katıldı. İftara Togg marka makam otomobili ile gelen Şentop’u Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, karşıladı. Togg otomobile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Otomobilin başında gazetecilere açıklama yapan Şentop, şunları söyledi:



"İstanbul’dan, Tekirdağ’a kadar geldik. Tekirdağ ilk defa Togg’u görüyor. Haberler oldu, fotoğraflar yayınlandı ama ben hemşerilerimizin de burada bir görmesini istedim erken dönemde. Çok büyük titizlikle hazırlanmış. Bugünün araçlarıyla mukayese edilecek bir araç değil, geleceğin otomobili olarak düşünülmüş bir araç. Türkiye markası olması tabi esas ayrıcalıklı kılan odur. Bununla gurur duyuyoruz, böyle bir araçla Türkiye’nin dünyadaki otomobil piyasasına girmesi bir marka olarak çok önemli. En kısa zamanda yayılacaktır, Türkiye için bir gurur meselesi, bir iftihar meselesi. Hemşerilerimizin de bir görmesini istedim, ama yakın zamanda inşallah bütün Tekirdağ’da da kullanılacak” dedi.



İftarın ardından katılanlara konuşan Şentop, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen büyük depremler nedeniyle ramazan ayının buruk bir şekilde yaşandığını söyledi. Çok büyük bir felaketle karşı karşı kalındığını söyleyen Şentop, "6 Şubat'tan bu yana kadar devam eden depremlerin etkileriyle orada yaşayan vatandaşlarımızın maruz kalmış olduğu büyük felaketi izlediniz. Biz yerinde gittik gördük. İnşallah çarşamba günü sondan bir önceki iftarı da yine Hatay'da, Antakya'da onlarla beraber yapacağız inşallah. En kısa zamanda oradaki acıları dindirmeye ve vatandaşlarımızın kalıcı konutlara yerleşmesini sağlamak için gayret etmeye göstermeye devam ediyoruz. İnşallah, bir yıl gibi bir zaman içerisinde oraları yeniden şenlendireceğiz” diye konuştu.

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