TBMM Başkanı Şentop: Seçimlerin Libya'nın siyasi birliğinin tesisine katkı sağlaması temel arzumuz

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TBMM Başkanı Şentop, Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri ve Libya'nın farklı bölgelerini temsil eden üyelerden oluşan heyeti kabul etti.

Başkan Şentop, Türkiye ve Libya arasında uzun ve köklü bir tarihe dayanan güçlü dostluk ve kardeşlik bağlarının bulunduğunu, Libyalıların birlik ve bütünlük içinde yaşamayı, ülkede istikrar ve barışı arzuladıklarını söyledi. Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün devamı için tüm Libyalıların ve uluslararası toplumun, hassasiyetle hareket etmesi gerektiğini belirten Şentop, "Libyalı kardeşlerimizin, diyalog ve ulusal uzlaşı yoluyla, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşmaları yönündeki gayretlerini her zaman destekledik. Libyalı kardeşlerimizin zor günlerinde de iyi günlerinde de yanlarında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yapılacak parlamento ve başkanlık seçimlerinin, Libya'nın istikrarına ve güvenliğine, siyasi birliğinin tesisine katkı sağlaması temel arzumuzdur" dedi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi El-Nuveyri de ise ülkelerindeki siyasi bazı sorunların giderilmesi konusunda dost olan ülkelerin desteğinin önemini belirterek, "Bu bizim ilk ziyaretimiz ama son ziyaretimiz olmayacaktır" diye konuştu.

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TBMM Başkanı Şentop'un kabulünde, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye-Libya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve dostluk grubu üyesi milletvekilleri yer aldı.