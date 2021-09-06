TBMM Başkanı Şentop, PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere Viyana'da

Şentop ve beraberindeki parlamento heyetini, Viyana Schwechat Havalimanı'nda Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop'a, ziyarette TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.

Şentop, Viyana'da PAB 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak, birçok ülkenin parlamento başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

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