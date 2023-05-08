TBMM Başkanı Şentop: Milletimiz iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı reddetmektedir

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Balkanlar ve Avrupa: Ortak Geçmişten Ortak Geleceğe Uluslararası Konferansı'na katıldı. Konferansı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin ve Kuzey Makedonya Eski Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Gjorge Ivanov da takip etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programda, TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir konuşma yaptı.

"BÖLGENİN İSTİKRARININ KORUNMASININ TÜRKİYE İÇİN ÖNEM ARZ ETTİĞİNİN BİLİNCİNDEYİZ"

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Şentop, "Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın küresel ve bölgesel olumsuz etkileri, Balkanlar'da da derinden hissedilmekte ve bölgenin istikrarı açısından önemli bazı riskleri beraberinde getirmektedir." ifadelerini kullandı. Mustafa Şentop, "Şüphesiz Avrupa Birliği de hem bu risklerin farkında olarak hem de değişen stratejik dengelere karşı yeni bir karşılık oluşturabilme hesaplarını da yaparak bölgenin entegrasyon sürecine hız kazandırmıştır. Samimiyetle yürütüldüğü takdirde bölgenin istikrar ve refahına önemli katkılar sağlayabileceğine inandığımız bu süreci, Türkiye olarak biz de destekliyoruz. Bütün Balkan ülkelerinin en kısa zamanda birlik üyesi olmasını ümit ediyoruz. Bunun yanı sıra, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci başta olmak üzere bölgesel işbirliğine dayalı tüm uluslararası platformların daha etkin bir şekilde çalışmaları için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ayrıca, Açık Balkan Girişimi gibi bölge ülkelerinin bir yandan kendi aralarında oluşturdukları inisiyatifleri de etkin bir şekilde destekliyor ve bölgesel işbirliğine somut katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Zira bölgenin barış ve istikrarının korunmasının, bölgenin önemli bir parçası olan Türkiye için de son derece önem arz ettiğinin bilincindeyiz." şeklinde konuştu.

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"TÜRK MİLLETİNE BİR ŞEYLERİ DİKTE ETME GİRİŞİMLERİ NAFİLE ÇABALARDIR"

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye’nin huzurunu kaçırmak ve böylelikle Balkanlar'a olan konsantrasyonunu bozmak isteyen güçler var. Onlara buradan sesleniyorum. Balkanlar’da herkes bilir ki; Balkanlar'ın güneşi Türkiye’den doğar, Avrupa’dan batar. Türkiye’nin olmadığı Balkanlar'a tarihte de günümüzde de kan ve gözyaşından başka birşey reva görmediniz, karanlıktan başka birşey getirmediniz. Tarih batıya günah çıkarmak için yeni bir fırsat verdi. Türkiye ile hesaplaşma derdinde olan kimi mihraklar uğruna bunu heba etmeyin. Türkiye sadece bölgesinde değil, bütün dünyada barış ve istikrardan yana adımlar atıyor. Kirli hesaplar, kanlı paylaşımlar, zulme çanak tutanlar karşısında her yerde, her zaman ve en önce Türkiye’yi buluyor.Bundan rahatsız olanlar bugünlerde seçimler dolayısıyla bakıyoruz ki elbirliği etmişçesine yine devredeler. Türlü yayınlar ve yorumlarla Türkiye’yi yıpratmaya çalışıyorlar. İstiyorlar ki Türkiye sınırları içine hapsolsun, gönül coğrafyasını terk etsin, Mavi Vatan'dan vazgeçsin.Unutmasınlar ki, dışarıdan yapılan bu tür manipülasyonlar, dış müdahale kokan analizler ve Türk milletine birşeyleri dikte etme girişimleri nafile çabalardır. Aziz milletimiz, uzaktan kumandalı iktidar değiştirme oyunlarının figüranı olmayı her zaman reddetmektedir." dedi. (DHA)