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TBMM Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul ile görüştü

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#Mustafa Şentop#Dato Johari Bin Abdul#Malezya
TBMM Başkanı Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Abdul ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 19:56

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17. İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı’na katılmak üzere geldiği Cezayir'de temaslarına devam ediyor. Şentop, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ile bir araya geldi. Şentop yaptığı açıklamada, karşılıklı iyi ilişkilerin bulunmasından duyulan memnuniyeti dile getirerek, iki ülke parlamentoları arasında temas ve işbirliğinin daha da artırılabileceğini söyledi.

Kapsamlı Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ikili ilişkiler kapsamında ticaret hacmini dengeli biçimde artırma hedefini ifade eden Şentop, Türkiye’nin yaşadığı 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini hatırlatarak, söz konusu örgütün, faaliyette bulunduğu ülkeler açısından da milli güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. FETÖ’nin yeni jenerasyon bir terör örgütü olduğunu belirten Şentop, ülkeleri istikrarsızlaştırarak faaliyetlerini yaymak ve eğitim kurumu, STK gibi yapılarla kendini gizleyebildiğine dikkat çekti.

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Şentop, Malezya’nın FETÖ’yle mücadelede gösterdiği işbirliğinden dolayı da memnuniyetini dile getirirken, Malezya’da halen aktif olan FETÖ iltisaklı okullarla ilgili de çözüm beklentisini aktardı.

Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Dato Johari Bin Abdul ise örgütün yapısını anladıklarını ve Türkiye’ye desteklerini ifade ederek, “Erdoğan bizim de gıptayla baktığımız bir insan ve diyebiliriz ki Müslümanların şampiyonu” dedi.

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#Mustafa Şentop#Dato Johari Bin Abdul#Malezya

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