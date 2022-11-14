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TBMM Başkanı Şentop, KKTC’de

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Şentop#KKTC#Lefkoşa
TBMM Başkanı Şentop, KKTC’de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 19:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya geldi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkent Lefkoşa’ya geldi.

Ercan Uluslararası Havaalanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Divan üyeleri tarafından karşılanan Şentop'un “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol” belgeselinin lansmanına katılarak, bir konuşma yapması bekleniyor.

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#Mustafa Şentop#KKTC#Lefkoşa

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