TBMM Başkanı Şentop, KKTC’de

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkent Lefkoşa’ya geldi.
Ercan Uluslararası Havaalanı’nda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Divan üyeleri tarafından karşılanan Şentop'un “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Giden Yol” belgeselinin lansmanına katılarak, bir konuşma yapması bekleniyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Lefkoşa’dayız.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 14, 2022
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'ye nazik karşılamaları için teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/oifarOsnH5