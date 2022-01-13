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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Sucuoğlu'nu kabul etti

#Mustafa Şentop#Faiz Sucuoğlu#KKTC
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakanı Sucuoğlunu kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kendisini ziyaret eden KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu ve beraberindeki heyeti Meclis'teki makamında ağırladı. Şentop, KKTC'nin Türkiye'de hem devlet hem de millet açısından çok derin bir anlamı olduğuna söyledi. KKTC'nin davasının aynı zamanda Türkiye'nin davası olduğunu kaydeden Şentop, "KKTC bizim milli davamızdır" dedi.

'KKTC KONUSUNDA HERKES MUTABIKTIR'

Meclis'te bulunan siyasi partiler arasında uluslararası ilişkilerle ilgili konularda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanmasına rağmen bütün partilerin, KKTC konusunda mutabık olduğunu vurgulayan Şentop, "KKTC konusunda bütün herkes Türkiye'de mutabıktır. Biz her halükarda her şart altında, daima KKTC'yi destekliyoruz. Desteklemeye devam edeceğiz. Şüphesiz bu sadece duygusal bir yakınlık değil, KKTC'nin davası aynı zamanda bizim de davamızdır, milli davamızdır. Aynı zamanda bu dava hem hukuk hem siyaset hem tarihi temelleri bakımından haklı dayanaklara sahiptir" ifadelerini kullandı.

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SUCUOĞLU: KARARLI TAVIR KKTC'Yİ BİR ADIM ÖNE TAŞIDI

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, "Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur, kaderimiz de Anadolu'dur" değerlendirmesinde bulunarak, Anadolu'nun, Türk soydaşlarına her koşulda karşılıksız, hiçbir beklentisi olmadan her türlü yardımı yaptığını ifade etti. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, 'iki egemen devlet' tezini hükümet olarak kayıtsız şartsız desteklediklerini vurgulayan Sucuoğlu, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin kararlı tutumlarının da sondajlarda KKTC'yi bir adım öne taşıdığını söyleyerek, "Bizim ortak kaderimiz ve dinimiz, dilimiz, ırkımızla aynı olduğumuz Anadolu'dur, kaderimiz de Anadolu'dur" dedi.

RAUF DENKTAŞ'I ANDI

TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın 'madem ki iki halk var, iki devlet olması lazım' şeklindeki tezini, Türkiye olarak sonuna kadar desteklediklerini vurguladı. Şentop, ayrıca Rauf Denktaş'ı rahmetle andığını belirterek, "Hem Kıbrıs davasının büyük bir mücahidiydi hem de kurucu Cumhurbaşkanı, uzun yıllar bu davayı omuzlamış, yürütmüş bir insandı. Ruhu şad olsun, rahmetle anıyoruz daima" diye konuştu.

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#Mustafa Şentop#Faiz Sucuoğlu#KKTC

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