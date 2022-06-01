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TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan heyetini kabul etti 

#TBMM#Mustafa Şentop#Kırgızistan
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Dışişleri, Savunma, Güvenlik ve Göç Komisyonu Başkanı Cengiz Aydarbekov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, terör örgütü FETÖ’nün faaliyetleri konusunda Kırgzistan’ı uyararak, "Bu örgüt mensuplarının Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini zehirlemesini bozmaya yönelik faaliyetlerini endişeyle takip ediyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop kabulde yaptığı konuşmada, Kırgızistan ile Türkiye’nin 30 yılı bulan ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğine işaret etti. Türkiye’nin, hem ekonomik, hem de uluslararası platformlarda Kırgızistan’ın yanında olduğunu vurgulayan Şentop, 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ terör örgütünün faaliyetleri konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye’nin söz konusu örgütle mücadeleyi kararlılıkla yürüttüğünü ve temyiz mahkemesinin bir çok davayla ilgili kararını verdiğini hatırlattı.

Meclis Başkanı Şentop, Türkiye’nin kararlı mücadelesi neticesinde örgütün Türkiye içinde faaliyet gösterebilme imkanının kalmadığını vurgularken, örgütün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından bir milli güvenlik tehdidi olduğuna dikkat çekti. 

"FAALİYET GÖSTERMELERİ MÜMKÜN DEĞİL"

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Şentop, "Türkiye içerisinde bunların faaliyet gösterebilmesi, nefes alması mümkün değil. Ama dost ve kardeş ülkeleri de bu tehdide karşı bilhassa bazı büyük ülkelerin istihbarat örgütlerinin bir aparatı olarak çalışan bu örgüte karşı ikaz etmeyi bir kardeşlik görevi sayıyoruz. Yine bu örgüt mensuplarının Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini zehirlemesini bozmaya yönelik faaliyetlerini endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

 "AVRUPA ÜLKELERİNİN CEVABI GÜLDÜRÜYOR"

Mustafa Şentop, bazı Avrupa ülkelerinin, ’Biz bunu hukuk çerçevesinde takip ediyoruz’ dediğini hatırlatarak, "Ben hukuk profesörüyüm, bu cevap biraz beni güldürüyor. Şunun için; Çünkü bir ülkede suç işlemiş olan, darbe gibi bir suça teşebbüs etmiş olanların, bir başka ülkede yakalanması için o ülkede de darbeye teşebbüs etmesini beklemek çok akıllıcı gelmiyor bana. Fırsat bulurlarsa zaten her ülkede Kırgızistan da dahil böyle bir teşebbüste bulunabilirler. Bu örgüte karşı Türkiye’nin mücadelesinde Kırgızistan’ın desteğini ve iş birliğini arzu ediyoruz ve her zaman bunu görüşmelerimizde teyit ediyoruz" diye konuştu.

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#TBMM#Mustafa Şentop#Kırgızistan

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