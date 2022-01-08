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TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

#TBMM Başkanı#Mustafa Şentop#15 Temmuz
TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da yaşanan süreç, bu işin sadece kitap sayfalarında anket çalışmalarında kalmadığını, gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük" dedi.

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Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 3. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TGSP Yönetim Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, STK temsilcileri ile çok sayıda TGSP üyesi katıldı. Toplantıda yönetim kurulu değişikliğine gidilerek oylama yapıldı ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yerine Ali Haydar Ustaosmanoğlu başkan seçildi.

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

Toplantıda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yetişkinler tarafından gençlerle ilgili yapılan değerlendirmelerde özellikle çoğu zaman olumsuz ve eleştirel yaklaşımlar ön plandadır. Kendi gençliklerini olumlu anlatırken bugünün gençliğiyle ilgili olumsuz değerlendirmeler yaparlar. Bunlar tamamen kendi gençliklerini aklamak için yaptıkları şeylerdir. Gençlerimizin toplumun genel yapısından bir farkı yok. Gençlerimizden ümitliyiz. Mesela 15 Temmuz'da yaşanan süreç, bu işin sadece kitap sayfalarında anket çalışmalarında kalmadığını, gençlerin gerçekten de millet, vatan, bayrak ve devlet söz konusu olduğunda canları pahasına sokaklara ineceklerini gördük. Bu bakımdan gençlerle ilgili bu olumsuz değerlendirmeleri artık bırakmakta fayda var" dedi.

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TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

Şentop, tarihin Türkiye'ye büyük bir sorumluluk yüklediğini belirterek, "Türkiye'nin milletimizin çok büyük bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğun önemli bir kısmının tarihi boyutu var. Bizim yüzyıllarca bir arada yaşadığımız, aynı idealler için mücadele ettiğimiz halklar var. Bunların bizlerden beklentileri var. Tarihteki her olay sonuçları itibariyle sonraki zamanlarda da kendini devam ettiriyor. Etrafımızda olup biten sorunlara baktığımızda yaşananların bağlantılı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla tarih bize bir yük yüklüyor." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

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Toplantıda konuşan Bilal Erdoğan ise Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü ifade ederek, "Geçen dönemde hizmet verdik. Emaneti yeni bir ekibe devrediyoruz. İnşallah bu ekibin genç enerjisi projelere de yansır. Gençlik çalışmalarını gençler eliyle yapmalı, gençlere yaptırmalıyız. Ülkemizin öncü bir ülke rolüne sağlam adımlarla yürüdüğüne inanıyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop: Gençlerimizin vatan millet için sokağa döküldüğünü gördük

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