TBMM Başkanı Şentop: Deprem araştırma komisyonu konusu haftaya görüşülecek

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TBMM Başkanı Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen 'TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapan Şentop, deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetleri sürerken bir yandan da akademisyenlerin yoğun çalışmalarının olduğunu kaydetti. Şentop, "Yaşanan bu büyük depremden bilimsel olarak çıkarılacak sonuçlar var. Daha sonra bu sonuçlar üzerine gereken hukuki çalışmalar yapılacak. 'Ders alalım' diyoruz da ders almanın temeli bilimsel verileri net olarak ortaya çıkarmak. Burada birçok akademisyen arkadaşımız, kendileri de sahada çalışmışlar. Bu bakımdan TÜBA’ya çok teşekkür ediyorum. Bu tür çalışmaların daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, sadece bu yaşamış olduğumuz depremle ilgili çalışmalarını anlattılar" dedi.

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