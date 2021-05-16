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Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.05.2021 - 21:06 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Şentop: BM’nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

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TBMM Başkanı Şentop: BM’nin iki devletli çözüm çağrısı yeterli değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "BM’nin İsrail ve Filistin’e yönelik iki devletli çözüm çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, İsrail ile Filistin arasında yaşanan olaylara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "BM’nin İsrail ve Filistin’e yönelik çatışmalara son verme ve iki devletli çözüm için müzakerelere dönme çağrısı olumlu olsa da yeterli bir adım değil. BM, İsrail’in sivil katliamlarını, devlet terörünü ve işlediği insanlık suçlarını acilen gündemine almalıdır" dedi.

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