TBMM Başkanı Şentop: Başkanlığın yetkisi yok, karar karma komisyonda

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkiler bir dönem inişli çıkışlı seyrediyordu. Ama son zamanlarda ilişkiler iyi bir noktaya geldi, iyi bir düzeyde seyrediyor

DOKUNULMAZLIKLAR: DOSYALAR NE OLACAK?

Karma Komisyonu'nun gündemine müdahale etme imkanı yok Meclis Başkanlığı'nın. Şu son süreçteki dosyalar dahil olmak üzere Karma Komisyon'daki süreçlerinin zaman aldığını görüyoruz.

Milletvekili dokunulmazlığı, vekilleri koruyan bir zırh değildir. Parlamentoyu koruyan bir müessesedir.

SEMRA GÜZEL'İN VEKİLLİĞİ DÜŞECEK Mİ?

Genel Kurul gündemiyle ilgili genel şeyler söyleyebilirim. Bu hafta Meclis'te normal görüşmeler yapılacak. 5 Aralık'tan itibaren bütçe görüşmeleri başlayacak, 16 Aralık'a kadar devam edecek. Bütçe görüşmeleri sırasında başka konuların görüşülmesine imkan yok. Bütçe sonrasına kalmış olur.

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Daha önce devamsızlıktan vekilliği düşenler oldu, bir iki kişi var.

BAŞÖRTÜSÜ DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ

Bu konuda kesin bir tahminde bulunmak doğru değil. Geçer diye düşünüyorum ben. Siyasi partilerin konjektürle ilgili takınacağı tavırlar değişiklik gösterir. Tartışmayı doğru bulmuyorum. Anayasalar halk oyuna sunuluyor ise ki sunuluyor. Anayasa içinde temel hak ve özgürlükler yok mu? Var. Şu anki takvimi dikkate alacak olursak takvimlendirmeye vakit var. Arzu edilen referanduma gerek kalmadan Meclis'ten geçmesi.

6'LI MASANIN ANAYASA ÇALIŞMASI

Seçim sonrası ortaya çıkacak tabloya bağlı. Türkiye'nin yeni bir anayasa önerisine ihtiyacı var. Anayasa değişikliği ile yeni anayasa yapma arasında fark yok. Şimdi bu sistem değişikliği sadece bir partinin, bir kaç partinin bir araya gelerek 'sistemi değiştireceğiz' demesiyle olacak iş değil. Ben referandummuş gibi algılanabileceğini düşünmüyorum seçimlerin. Bu bir sistem oylaması olacak mıdır? Onu doğru bulmuyorum. Bu konuda zaten bir referandum yapılmıştı. Yeni bir anayasa önerisi değil, anayasa değişikliği önerisi.

Siyasi partilerin kapatılması ile ilgili Meclis'in kararının aranması hususu; 2010'da yapılan değişiklikler içinde vardı, yeterli sayıyı alamadığı için geçememişti. O aynen alınmış şekilde gözüküyor. İlk defa seçim sonrası hükümetin 45 gün içinde kurulması ayrı bir konu.

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28 Şubat sürecinde Refahyol'dan vekillerin istifa etmesiyle başka partilerin kurulması, hükümet düşürme, vekil transferiyle hükümet kurulması yeniden gündeme gelir. Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi muhafaza ediliyor.

Koalisyon olduğunda yüzde 20 ile seçilmiş başbakan olacak kişi, başbakan ve kabineyi atayan da en az yüzde 50 oyla seçilmiş ama sembolik yetkileri olan bir cumhurbaşkanı olacak. Bu bir geriye dönüş gibi şahsi kanaatim

EYT'LİLERİN DURUMU

16 Aralık'ta bütçe son günü olacak. Ertesin günden itibaren bir takvimin sığdırılabilmesi mümkün. Önemli olan kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na verilmesi ve takvimin belirlenmesidir. Daha önceki yıllarda bütçe bittikten sonra Meclis'in bir ya da iki hafta çalıştığını biliyoruz. Ara verme kararı olmazsa çalışır.

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SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?

Meclis'in çalışması ile ilgili hukuki olarak sınır yok. Ama Meclis'teki vekillerin seçim çalışmalarını yürütmek için Meclis çalışmalarının seçime bir kaç ay kala durdurulması yönünde eğilim var. ÖSYM'nin açıkladığı tarihle ilgili yorum yapmak için başka verilere de ihtiyaç var. Mutat ilan vakitleri bunlar. Bu vakitlerde daha önceki yılların takvimine benzeyen bir takvim. ÖSYM kendine göre bir sınav tarihi açıklamış gibi. Seçim günü ile ilgili tarihi dikkatten kaçırmış olabilirler.

Seçimler 18 Haziran'dan daha sonra olamaz. Seçimlerin 3-5 gün, bir hafta, iki hafta öne alınması erken seçim nitelendirmesi yapmak için yeterli değil. Hukuken evet ama siyaseten erken seçim demek için seçim tarihinden uzaklaşan bir tarih olması lazım. Ben zamanında olacağını düşünüyorum.