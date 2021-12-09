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TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarıyla görüştü

#TBMM#Mustafa Şentop#İSİPAB
TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan ve Pakistan meclis başkanlarıyla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğini yaptığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve beraberindeki parlamento üyeleriyle görüştü.

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Şentop daha sonra Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki görüşmeler basına kapalı olarak gerçekleşti.

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#TBMM#Mustafa Şentop#İSİPAB

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