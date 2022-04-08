TBMM Başkanı Şentop: "Akdeniz göçmen mezarlığına döndü"

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Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen, 'Gönül Sofraları' iftar programına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrasında Avrupa'ya doğru yaşanan göçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İftar sonrası konuşan TBMM Başkanı Şentop, şunları söyledi:

"Hemen yakınımızda burnumuzun dibinde yaşanan bir savaş var. Dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Bunun gelecek yıllarda çıkacak etkileri var. Avrupa Ülkeleri Afganistan’dan, Suriye’den göçmenler gelmesin diyen bir çok marifet sergilediler. Bir çok gayret sarf ettiler, para harcadılar. Akdeniz göçmen çocuklarının mezarı oldu. Akdeniz göçmen mezarlığına döndü. Ukrayna’da Avrupa’ya doğru 5 milyon civarında göçmen akımı var. Bu gidişle 10 milyonu bulabilir. Daha önce farklı ülkelerden gelen göçmenlere kapıları kapatanlar bu sefer Ukrayna’dan gelen daha büyük göç ile karışı karşıya kaldı. Dünyanın dengeleri değişti. Duaların kabul olduğu bir aydayız. Allah'a insanlık için dua edelim. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Nasıl salgın dönemi yaşadık. O günler geçti. Artık meydanda iftar yapabiliyoruz. Bu zorlukları inşallah Allah’ın yardımıyla dualarımızla aşacağız"