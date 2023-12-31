TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni yıl mesajı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

2023’te dünyada ve ülkemizde birbirinden önemli çok farklı hadiselere şahit olduk. Bunlardan en önemlisi, “Asrın Felaketi” olarak tarihe geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerde dostlarımızı, arkadaşlarımızı, akrabalarımızı yitirdik. Hepsini rahmetle anıyor, milletimizin acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Öte yandan, 2023’te devlet-millet el ele vererek nice sevinçleri de paylaştık, çoğu zorlukların üstesinden de geldik. Ülkemiz için Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır önemli adımlar attık.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yüzde 90'a yakın bir katılımla ve yüksek bir demokratik olgunlukla gerçekleşmesi, enerji alanında gaz ve petrol rezervleri keşfi, Milli Muharip Uçak KAAN ve TCG Anadolu Gemisi’nin de aralarında olduğu savunma sanayii atılımları, sporda birçok uluslararası müsabakada kazanılan üstün başarılar, yerli otomobilimiz TOGG’un yollara çıkışı gibi birçok gururu yaşadık.

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Türkiye olarak her zamanki gibi mazlum ve mağdurların yanında olmayı sürdürdük. Filistin’de barış ve esenlik adına, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız olarak yoğun diplomasi yürüttük.

İnşallah Filistin konusundaki müzakerelerimiz de bölgemizde barışın kalıcılığı için değerli bir adım olacaktır. Çünkü Filistin, Orta Doğu barışının anahtarıdır. Aksi taktirde ülkemizin de içinde bulunduğu “bereketli hilal’’ bölgesinde kaos sona ermeyecektir.

Etkin dış politika anlayışımızı, prensipli müzakerecilik girişimleriyle 2024’te de devam ettirerek barış öncülüğünü üstlenmiş bir ülke olarak yolumuza devam edeceğiz.

2023 yılı, aile birliğinin ve dayanışmasının değerini de yeniden tecrübe ettiğimiz bir yıldı. Aile değerlerinin; kadınların, çocukların, gençlerin, yaşlıların esenliğinin toplumsal barışın özünü oluşturduğuna inanıyoruz.

Toplumun kök hücresi olarak gördüğümüz aileyi güçlendirecek, maddi ve manevi imkanlarla destekleyecek projelerin uygulanması sürdürülmesi gereken önceliklerimizdendir.

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Öte yandan, 2024’te devletimizin ve sivil toplumun el ele vererek gençliğimizi sapkın yönelimlere ve her türlü bağımlılığa karşı güçlü kılacak tedbirler alacağına inancım tamdır.

Geride bıraktığımız yılda başardıklarımız, Cumhuriyetimizin ikinci asrının, “sözü güçlü gücü tesirli Türkiye Yüzyılı”nın mukaddimesi niteliğindedir.

2023'te aziz milletimizden aldığımız destekle elde ettiğimiz başarıları 2024'te de devam ettireceğiz.

2024'ün ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, esenlik ve refah getirmesini diliyorum.