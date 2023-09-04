TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan siyasi partilere yeni Anayasa çağrısı: Herkes sürece katkı vermeli

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Çok geniş bir temsil var. Bunun bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Yıllardır Meclis'te vekil arkadaşlarımızın çoğu Meclis'teki çalışma düzeninden şikayetçi olmuştur. Daha evvel iç tüzükle ilgili 6 defa çalışma olmuş.

12 EYLÜL ANAYASASI'NDAN KURTULMAK GEREK

Türkiye Yüzyılı'nı kurmak için mücadele edeceksek bütün düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye'nin önemli bir ihtiyacı da artık 12 Eylül Anayasası'ndan kurtulması gerektiğidir. Sivas Kongresi'ne son mühür vurulmuş, TBMM'nin açmış. 80 ihtilalinin, 'bizim çocuklar ihtilal yapmış diye' övüldüğü ortaya çıktı. Millet bunu bekliyor. Dili itibariyle, kuşatıcı kapsayıcı olması gerekirken daraltan ve emreden anayasa.

HERKES SÜRECE KATKI VERMELİ

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Hiçbir parti ve grubun anayasası olmaz. Herkes sürece katkı vermeli. Yapmak istedikten sonra yüzlerce yolu vardır. TBMM başkanı olarak tüm siyasi partilere çağrım; olumlu yaklaşımlar ortaya koymak lazım. Gir grubun değil büyük çoğunluğun olmalı. Demokrat, katılımcı, milli bir anayasayı yapabiliriz. Herkes eteklerindeki taşları bir döksün. Her partinin önceliği başka olabilir. Geniş uzlaşının sağlanacağından eminim. Anayasa meselesi iklim oluşturma meselesidir. Burada, sadece parlamento değil, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, herkesin katılacağı bir Anayasa olmalı. Bunu kendi adıma bir sorumluluk olarak görüyorum. İyi niyet olursa sonuç alırız. Kimsenin ön yargısı olmadan bu tartışmanın ciddi şekilde sürdürüldüğünde bunun tamamlanacağına inanıyorum.

EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA

Hükümetin böyle bir kararı vermesi ilgili bakanlığın böyle bir hazırlığı yapması, yine parti grupları üzerinden bu konunun Meclis'e gelmesi ve Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşulduktan sonra Meclis Genel Kurulu'na inmesi, böyle bir süreç yaşanacak.

Ben de bugün en az bir 8-10 kişi belki daha fazla beni gördüklerinde ne olur başkan şu emekli maaşları meselesi dedi. Bunun önemli bir sosyal mesele olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçedeki zorlukları da göz önünde bulundurularak ben iyi bir zamanlama ile iyi bir şekilde sonuçlandırılacağını inanıyorum

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İSVEÇ ANLAŞMALARA UYUM SAĞLADI MI?

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için iki ayrı reçete ile onay verecek olmamız önemli bir adımdı. NATO'ya üye olmalarında engel olmayacağımızın ama Türkiye'nin de önünde meseleler olduğunu belirttik. Bu ülkelerde PKK'nın açık propaganda ortamı olduğunu ve bunu Türkiye'yi rahatsız ettiğini söyledik.