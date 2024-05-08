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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak için Küba’da

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#Numan Kurtulmuş#Küba#TBMM Başkanı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi temaslarda bulunmak için Küba’da
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 09:41

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Küba’nın başkenti Havana’ya ulaştı.

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TBMM’den yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi temaslarda bulunmak üzere Küba Cumhuriyeti’nin başkenti Havana’ya ulaştı” denildi.

Kurtulmuş’u Havana’daki Jose Marti Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Havana Büyükelçisi Vehbi Etensel, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Ana Maria Mari Machado, Küba Halkın Gücü Ulusal Meclisi Küba-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Yury Valdes Balbin ile diğer ilgililer karşıladı.

Kurtulmuş’a ziyaretinde, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç, Türkiye-Küba Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da Havana’ya eşlik etti.

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#Numan Kurtulmuş#Küba#TBMM Başkanı

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