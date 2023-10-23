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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Prag'da

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#TBMM#PRAG#ÇEKYA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pragda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2023 14:57

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a geldi. Kurtulmuş’un zirve kapsamında meclis başkanlarıyla temaslarının da olması bekleniyor.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş’u Prag Vaclav Havel Havalimanı’nda Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve diğer ilgililer karşıladı. Kurtulmuş ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de Prag’a geldi.

Prag’da, Çekya Parlamentosunun ev sahipliğinde düzenlenecek Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi kapsamındaki oturumlarda Kırım’daki son durum hakkında sunumlar yapılacak. Zirveye, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile 28 meclis başkanı, 12 meclis başkan yardımcısı, 2 komisyon başkanı ve 5 uluslararası organizasyon katılacak.

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#TBMM#PRAG#ÇEKYA

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