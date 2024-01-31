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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

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#Numan Kurtulmuş#Al Nahyan#TBMM
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 09:39

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile dün akşam bir araya geldi.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş’un, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Abu Dabi’deki Kasr Al Bahar’da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı. Kurtulmuş, “Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden memnuniyet duyuyorum. Dost ve kardeş iki ülke olarak aramızdaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bu işbirliğinin her alanda artarak devam etmesini arzuluyoruz” dedi.

Kurtulmuş, ASELSAN BAE Ofisi’nin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini belirterek, bu alandaki çalışmalardan bahsetti. BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti. BAE’nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin’de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubatta BAE’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti.

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#Numan Kurtulmuş#Al Nahyan#TBMM

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