TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "27 Mayıs darbesi, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün her daim korunması gerektiğini vurgulayan tarihi bir ders niteliğindedir. Milli egemenliği kabullenemeyenlerin meşru hükümeti askıya aldığı bu müdahale, esasında milletimizin iradesine vurulmuş bir darbe olarak hafızalarımızdadır. 1960 darbesiyle başlayan hukuksuz süreçte, darbeciler tarafından idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle ve saygıyla anıyoruz.

Menderes ve yol arkadaşlarını her zaman hayırla yad ederken, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi korumak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimize milletimizin huzurunda bir kez daha söz veriyoruz. Demokrasinin ve hukukun temeli, milli iradeye duyulan saygıdır. Halkın iradesine kast eden illegal yapılara, hukuk dışı girişimlere hiçbir zaman geçit vermeyeceğiz" dedi. (DHA)