TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 'Türkiye bu hain tertibi boşa çıkardı'

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında TBMM'de düzenlenen törende konuştu.



Şentop'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

15 Temmuz darbe girişiminin seyrini teferruatlarıyla biliyoruz. Asıl üzerinde durulacak husus, hain girişimin sebepleridir. Tarihin belli dönemlerinde dönüşümün hızlandığına şahit oluruz.

Dünya sisteminin yeniden tanzim edildiği böyle bir dönemde bazı güçler için Türkiye'nin etkili ve iddialı bir aktör olarak öne çıkması tehdit olarak görülmektedir.

Köhnemiş yaklaşıma göre Türkiye, teknoloji değil şeftali üretmesi gereken, askeri önemi tampon bölge olmaktan ibaret ülke olarak kalmalıdır

Türkiye'den kabuğuna çekilip, güvenlik önceliklerini ihmal etmesini beklemek Türkiye'nin rıza göstermeyeceği bir dayatmadır. Dostlarımız müsterih, dostlarımız emin olsunlar ki Türkiye, güvenliğini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.

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Türkiye, bu hain tertibi boşa çıkardığı son 6 yılda pek çok atılım gerçekleştirmiştir. Terörü diplomasi yöntemi olarak kullanmak isteyenlerin FETÖ2nün de açık ya da gizli hamisi olduğu bugün artık çok daha net olarak görülmektedir.



Türkiye'nin 1956'da başlayan enerjide bağımsızlaşma çalışmaları 60 yıl kesintiye uğramıştır. Hayati önem taşıyan yerli enerji kaynaklarını keşfetme çabasının hain yapıların tasfiyesinden sonra netice verdiği açıkça görülmektedir.

15 Temmuz'un gerekçeleri arasında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarında ısrarcı olması da yer almaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi aracılığıyla Türkiye'nin çekilmek istendiği etkisiz politik çizgiyi savunarak bu darbeye karşı olmak mümkün değildir.



15 Temmuz darbe girişimi Türkiye'nin bölgesinde etkisizleştirilmesine yönelik tehdittir.

27 Mayıs askeri darbesinden bir hafta önce Menderes bir yurt gezisine çıkar. Millet, aziz başbakanını bağrına basar. Menderes'i darbe ile indirmek isteyenlere kalkan halkın yumruğu yerini bulamamıştır. O yumruk millet düşmanlarının tepesine inmek için 15 Temmuz'u beklemiştir. O geceki cesareti sebebiyle halk ihtilalinin lideri de Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dır. Sergilenen direniş liderini bulan devletin ve milletin zaferidir. Yüce Meclisimiz o geceki tavrıyla ve direnişiyle de 'gazilik' ünvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

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