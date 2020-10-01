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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni yasama yılı törenlerinde Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

TBMM 27'nci Dönem 4'üncü yasama yılı bugün başlıyor. Meclis'in açılışı nedeniyle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grubu bulanan siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı.

Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Başkan Şentop bazı katılımcıları öğle yemeğine davet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı

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