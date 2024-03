TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan ’İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü’ mesajı

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ’İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü’nün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından ilanının 3’üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, "İslam karşıtlığının dünya genelinde rahatsız edici tırmanışına tanıklık ediyoruz. Ortak demokratik değerleri ve barış içinde bir arada yaşama imkanını ortadan kaldıran ırkçılık, yabancı düşmanlığı, din temelli nefret ve ayrımcılık, özellikle Batılı ülkelerde toplumları zehirleyen bir virüs gibi yayılmaktadır. Buna karşı sosyal bağışıklığı artırmanın yolu demokrasiye, insan haklarına ve farklılıklara saygıdan geçmektedir. Popülizmden, nefret söyleminden, cehalet ve dezenformasyondan beslenen İslamofobiyle mücadelede kalpleri İslam’a ısındırmak, İslam’ın barış dili ve mesajını daha geniş kitlelere ulaştırmak için de hepimize görevler düşmektedir" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

’NEFRET EYLEMLERİ, HİÇBİR ŞEKİLDE MEŞRU GÖRÜLEMEZ’

Bugün dünyanın dört bir köşesinde Müslümanların, İslamofobi’nin kavramsal sınırlarını aşan türlü saldırılar altında bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, "Ayrımcı yasalar ve politikalar, kıyafet ve yaşam tercihlerine yönelik yasaklamalar, mabetlere, dini sembol ve kutsal değerlere, bu çerçevede özellikle Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar, Müslümanları terörle eşitleme ve şeytanlaştırma çabaları ile nihayet can ve mal emniyetini hedef alan doğrudan saldırılar, İslam düşmanlığı ve din temelli bir nefretin açık tezahürlerine dönüşmüş bulunmaktadır. Birbirlerini etkileyen ve tetikleyen bu nefret eylemleri, hiçbir şekilde meşru ve mazur görülemez. Kutsal değerlere yönelen ve 2 milyar Müslümanın duygularını inciten nefret dolu saldırılara da ifade özgürlüğü bahanesiyle müsamaha gösterilemez. Uluslararası insan hakları hukuku, meşru ifade ile nefret söylemi arasında belirgin bir hudut çizmiştir. Şiddeti, düşmanlığı ve ayrımcılığı teşvik eden eylemlerin yasaklanması uluslararası hukukun gereğidir. Sosyal barışı tehdit eden nefret ve şiddet kışkırtıcılığına karşı mücadele için gerekli ve yeterli yasal araçları sağlamada ulusal parlamentolara önemli görevler düşmektedir. BM İnsan Hakları Konseyi bu görevi hatırlattığı 53/1 sayılı kararında din temelli nefret eylemlerinin önlenmesi ve takibi amacıyla mevzuat ve politika düzeyindeki boşlukları giderme çağrısında bulunmuştur. Özellikle Avrupa’da makul siyaset damarlarını körelten ırkçı ve İslam düşmanı akımların kaygı verici gelişimi karşısında, gerekli önlemleri almak, bu ülkelerdeki demokratik kurumların tarihi sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

’GAZZE’DE DÜŞMANLIK BAMBAŞKA BİR BOYUTTADIR’

Dünya Müslümanlarının din temelli nefretin farklı tezahürleriyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş şöyle devam etti: "Gazze’de ise bu düşmanlık bambaşka bir boyuttadır. İsrail’in büyük insanlık suçlarının üstünü beyhude bir çabayla örtmeye çalıştığı çarpık bir anlatı, mağduru zalim, zalimi mağdur gibi göstermekte, yüzde yetmişi kadın ve çocuklardan oluşan iki buçuk milyon sivil nüfusu şiddet ve terörle eşitleyerek ölümü ve toplu cezalandırmayı onlara reva görmektedir. Başka millet ve inanç sahiplerine yaşam hakkı tanımayan bu zulmün bir an önce son bulmasını, Filistin halkının hak ettiği barış ve adalete en kısa zamanda kavuşmasını diliyorum. Din temelli nefret, ırkçılık ve ayrımcılığın her türüne karşı mücadele azmimizi teyit ederken, Müslümanları hedef alan her türlü ön yargının, ayrımcılık ve düşmanlığın son bulduğu bir dünya özlemini de terennüm ediyorum."