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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Gazze'de görevli gazetecilere 'geçmiş olsun' mesajı

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze
TBMM Başkanı Kurtulmuştan Gazzede görevli gazetecilere geçmiş olsun mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 17:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gazze'de TRT Arabi ekibinin İsrail'in saldırısına uğraması nedeniyle, bölgede görev yapan tüm basın mensuplarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Katil İsrail yönetiminin Gazze Nuseyrat Kampı'nda gazetecilere düzenlediği saldırıda yaralanan TRT Arabi kameramanı Sami Şahada'ya Rabb'imden acil şifa diliyor, sahada canları pahasına görev yapan tüm basın mensuplarına ve TRT ailesine 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze'de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

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#Numan Kurtulmuş#TBMM#Gazze

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