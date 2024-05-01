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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan '1 Mayıs' paylaşımı

Güncelleme Tarihi:

#1 Mayıs #Numan Kurtulmuş#TBMM Başkanı
TBMM Başkanı Kurtulmuştan 1 Mayıs paylaşımı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 10:28

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir.”

Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.

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#1 Mayıs #Numan Kurtulmuş#TBMM Başkanı

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