TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan '1 Mayıs' paylaşımı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse, emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık asla yememiştir.”

Ailesinin, ülkesinin refahı ve huzuru için, daha insanca yaşanan bir dünya kurabilmek için, hayatın her alanında, aklıyla, emeğiyle, bilgisiyle çaba gösteren tüm işçi kardeşlerimin, 1Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum.