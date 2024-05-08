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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Meksika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 01:44

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ayrıca Meksika’daki Atatürk anıtına da çelenk bıraktı.

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Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı vesilesiyle Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, “Büyükelçimiz İlhan Kemal Tuğ ve misyonumuzda görev yapan personelimize başarılar diliyorum” dedi.

Kurtulmuş, ayrıca Meksika’daki Atatürk anıtına da çelenk bıraktı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliğini ziyaret etti

 

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Meksika

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