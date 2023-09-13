TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırımoğlu’nu kabul etti

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Kurtulmuş, Meclis’te, Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz ile beraberindeki heyeti kabul etti. TBMM Başkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Kırımoğlu’na teşekkür eden ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Türkiye’nin Kırım Tatarlarını bütün imkanlarıyla desteklediğini belirtti. Kırım ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, "Uluslararası bütün platformlarda Kırım’ın ve ardından da Ukrayna’nın toprak bütünlüğü içerisinde yer alan diğer bölgelerin ilhakını gayrimeşru bulduğumuzu, bunu tanımadığımızı ifade ediyoruz" diye konuştu.



Türkiye’nin, Rusya- Ukrayna savaşının bir an evvel bitirilmesi için barışçıl bir misyonu icra etmeye gayret ettiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Türkiye, Rusya- Ukrayna arasındaki savaşta neredeyse her iki tarafla da konuşabilen tek ülkedir. Bu savaşın devam etmesinin her iki taraf için de ağır kayıplar oluşturduğunu görüyoruz; ama bunun da ötesinde bu savaş, aslında sadece Rusya- Ukrayna arasında bir savaş değil, Rusya’yla topyekun batı arasında bir savaşa ve küresel bir tehdide doğru dönüşme potansiyeli taşıyor. Bunun için de bir an evvel bu savaşın bitirilmesi gerekir. Başta Kırımlı Tatar dostlarımız, kardeşlerimiz olmak üzere bu bölgede savaşın mağduru olan insanların yeniden huzura erişmesini temin etmek, Türkiye olarak bizim de öncelikli vazifelerimizden birisidir. Ayrıca bu savaşın devamıyla birlikte başta tahıl krizi olmak üzere zaten uluslararası alanda var olan, özellikle Afrika ülkelerini de derinden etkileyen gıda krizinin artan bir şekilde devam edeceğini görüyoruz. Bu savaşı bir an evvel bitirmek, her iki taraf için de kabul edilebilecek makul ve adil bir sonucun ortaya çıkmasını temin etmek gerekir."