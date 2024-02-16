TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının bu kadar çaresiz olması İsrail'in arkasındaki en büyük güçtür

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Zeytinburnu’ndaki Konyalı Camii, Haziran 2019’daki Silivri depreminden sonra yıkılma riski nedeniyle mühürlenmiş, 17 Haziran 2020’de yıkım işlemi yapılmıştı. Nisan ayında inşaatı başlayan cami için bugün açılış programı düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Konyalı Camii’nin açılış programına katıldı. Kurtulmuş, Cuma namazını da burada kıldı. Programda Kurtulmuş’un yanı sıra Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, ilçe başkanları ve vatandaşlar yer aldı.

"BİR KÜLTÜR MERKEZİ DE İNŞA EDİLMİŞ DEMEKTİR"

Şehre kimlik kazandıran, halkı bir araya getiren en önemli yapıtlardan birinin camiler olduğuna vurgu yapan Kurtulmuş, "Cami bir yerde şehrin sakinlerinin, bir araya geldiği toplumsal bir mekandır. Sadece ibadetlerin yapıldığı, sadece namazların kılındığı bir alan olmanın çok daha ötesinde insanların fiziki olarak bir araya gelmelerinin çok ötesinde şehrin nabzının attığı, şehrin ruhunun gezindiği yer camilerdir. Bütün büyük İslam medeniyetlerinde camiye, cami mimarisine ve caminin etrafında oluşan sosyal yapıya fevkalade ciddi önem verilmiştir. Burada nihayetinde küçük bir mahalle mescidi gibi olan Konyalı Camii’nin böylesine önemli bir mimari özelliğe sahip bir yapı haline gelmesinin arkasında da kısaca söylediğim bu anlayışın büyük katkısı vardır. Burada 4-6 yaş Kuran kursuyla insanların oturup misafirlerini ağırlayacağı mekanlarıyla taziye imkanlarıyla, kütüphaneleriyle aslında bir kültür merkezi de inşa edilmiş demektir" dedi.

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"ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ"

Kurtulmuş, "Bugün İslam dünyasının her tarafında yaklaşık 2 milyara yaklaşan büyük bir nüfusa sahip Müslüman dünyasının her yerinde camilerde Allahu Ekber sesleriyle insanlar aynı istikamete dönüyor. İnsanlar ortak dil ve kültür üzerinden müşterek bir noktaya doğru yöneliyor. Bu kadar büyük bir nüfusa sahip olmak bu kadar ciddi bir kalabalığa sahip olmakla birlikte ne yazık ki İslam Dünyası caminin bize vermesi gereken birleştirici, bütünleştirici özellikleri yeterince taşıyamadığı için, bu hasnete yeterince sahip olamadığı için Müslüman topluluklar çoğu zaman oradan buraya Peygamber Efendimizin ifadesiyle suyun üstündeki saman çöpü gibi savrulup duruyor. Bunun en son örneğini İsrail'in Gazze'de ortaya koymuş olduğu ağır insanlık suçlarına karşı dünyanın sessiz kalması ve ne yazık ki Müslüman dünyasının da bir sonuç geliştirememiş olmasını gösterebiliriz. Üzülerek takip ediyoruz" diye konuştu.

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"İSLAM DÜNYASININ BU KADAR ÇARESİZ OLMASI, İSRAİL YÖNETİMİNİN ARKASINDAKİ EN BÜYÜK GÜÇTÜR"

Kurtulmuş, "Büyük bir vahşet sadece Netanyahu ve ekibinin ortaya koyduğu politikalarla değil, onların destekledikleri, onların sırtını sıvazladıkları birtakım güç merkezlerinden aldıkları destekle de bunları yapıyorlar. Biz burada konuşurken şu anda Müslümanların en büyük kutsallarından birisi olan Mescidi Aksa'nın sokakları kapatılıyor. Oraya çıkan yollarda Müslümanların camiye, mescide erişmesinin önüne geçiliyor. Bebekler kuvözlerde çırpınarak öldürülüyor. 80-90 yaşındaki nineler keskin nişancılar tarafından keyifle zevkle vurularak şehit ediliyor. Bütün dünya bunu izliyor. Bütün dünya seyrediyor ve bu seyrin ötesinde bazıları da destek veriyor. Ama inanın ki bir kere daha burada bunu söylemek bizim vazifemiz olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. İsrail'in en büyük gücü ne elindeki askeri gücüdür. Ne elindeki teknolojik üstünlüğüdür. Ne arkasını yasladığı dayılarıdır. Onları destekleyen ülkelerdir. Ne dünyadaki üstün medya kabiliyetleri, güçleridir. Ne dünya finansına sahip olan egemen olan o büyük ekonomik güçleridir. İnanın ki İslam dünyasının bu kadar çaresiz olması, dağınık olması, inisiyatifsiz olması, İsrail yönetiminin arkasındaki ne yazık ki en büyük güçtür. Onun için diyoruz ki camiler bizi fiziki olarak birleştirdiği gibi, kalplerimizi ve zihinlerimizi de birleştirmelidir" ifadelerini kullandı.

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Kurtulmuş, "Sadece ortak hedefler, ortak anlayışlar ve istikametinde birleşmeli, bütünleşmeli ve yolumuza devam etmeliyiz. Allah camiler etrafında ruhunu ve kalbini birleştirenlerden eylemeyi nasip eylesin. İnşallah Müslüman coğrafyasının ve yeryüzünün her yerindeki büyük Müslüman topluluklarının şuurla, inançla ve ortak bir kararlılıkla meselelerine sahip çıkmayı Allah nasip etsin" diye konuştu.

Dua edilerek açılan camide, konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.