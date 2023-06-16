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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Halbusi ile görüştü

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Irak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Iraklı mevkidaşı Halbusi ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 19:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile telefonda görüştü.

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TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 28'inci Dönem Meclis Başkanlığı'na seçilen Numan Kurtulmuş, dost ve kardeş ülke Meclis Başkanları ile görüşmelerini sürdürüyor. Iraklı mevkidaşı Muhammed Halbusi; yeni görevi nedeniyle TBMM Başkanı Kurtulmuş'u tebrik etti.

"KALKINMA YOLU PROJESİ BAĞLAMINDA YAKIN ÇALIŞMAYI ARZULUYORUZ"

Meclis Başkanı Kurtulmuş da Türkiye ve Irak parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması için çalışacaklarını belirterek, "Irak'ta uzun süre devam eden siyasi belirsizliğin ardından kurulan yeni hükümetin, Irak'ın yeniden imarı ve kalkınması çabalarına samimiyetle destek veriyoruz. Özellikle, halklarımızın refahı ve hem Irak'ın hem bölgenin istikrarı için stratejik öneme sahip Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın çalışmayı arzuluyoruz. İki ülke Meclisleri olarak, ortak gündemimizi belirleyen meselelerde iletişim ve iş birliğimizi en üst düzeye çıkarmalıyız. Kardeşlik ve komşuluk hukukumuz, temsil ettiğimiz halklarımız arasındaki derin muhabbet, bu yolda bizlere gerekli güç ve heyecanı vermektedir" dedi.

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DOSTLUK GRUPLARI YENİDEN OLUŞTURULACAK

Görüşmede ayrıca, TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Türkiye ile Irak parlamentoları arasında dostluk gruplarının yeniden ve hızlıca oluşturulması önerisine, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi de olumlu karşılık vererek bu konuda katkı sunacaklarını kaydetti.

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Irak

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