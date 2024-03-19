TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükelçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Çok açık söylemek gerekirse İsrail bu saldırılarla yer yüzünün her yerinde insanlık cephesinin canlanmasını sağlamıştır.

- Dünyanın dört bir tarafından "Yeter" sesleri gelmeye başladı. Dünyanın birçok yerinde gördüğümüz yeni tür savaşları arz etmek isterim. Ticaret savaşları, halkların arasında fitne fesat oluşturmuş, Ortadoğu'da Asya'ya can kayıplarına neden olmuştur.

- Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur. Türkiye terör örgütlerinin tamamına hiçbir ayrım gözetmeksizin karşı çıkmaktadır.