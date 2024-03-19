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TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur

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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Büyükelçiler İle İtar Programı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazzedeki katliama sessiz kalanlar da suçludur
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 20:43

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'deki Büyükelçiler ile İtar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş "Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyükelçiler ile iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Çok açık söylemek gerekirse İsrail bu saldırılarla yer yüzünün her yerinde insanlık cephesinin canlanmasını sağlamıştır.

- Dünyanın dört bir tarafından "Yeter" sesleri gelmeye başladı. Dünyanın birçok yerinde gördüğümüz yeni tür savaşları arz etmek isterim. Ticaret savaşları, halkların arasında fitne fesat oluşturmuş, Ortadoğu'da Asya'ya can kayıplarına neden olmuştur.

- Gazze'deki katliama sessiz kalanlar da suçludur. Türkiye terör örgütlerinin tamamına hiçbir ayrım gözetmeksizin karşı çıkmaktadır. 

 
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#TBMM#Numan Kurtulmuş#Büyükelçiler İle İtar Programı

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