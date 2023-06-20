TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile görüştü

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ve beraberindeki heyeti kabul etti. Mahathir Muhammed kabulde, TBMM Başkanlığı’na seçilmesinden dolayı Kurtulmuş’u tebrik ederek başarı dileklerini iletti. Ziyareti nedeniyle Mahathir Muhammed’e teşekkür eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ile Malezya'nın iki dost ülke olduğunu vurguladı.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye ile Malezya arasında mesafeler ne kadar uzak olursa olsun çok yakın bir gönül bağı var. Her alanda daha iyiye doğru giden ve gelişen ikili ilişkilerden söz etmek mümkün. Türk halkı da Malezya halkını gönülden kendi kardeşi olarak bilir. Küresel ekonomik sorunların farkındayız ama düne göre bugün çok daha olumlu bir noktada durduğumuzu da görüyoruz; iş birliklerimizi artırarak çok daha ileri bir noktaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.



Kabulde, Malatya Milletvekili ve 27’nci Dönem Türkiye- Malezya Parlamenterlerarası Dostluk Grubu Başkanı Bülent Tüfenkci ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de yer aldı