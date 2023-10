TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu Meclis anayasa yapmaya muktedirdir

Haberin Devamı

TBMM'de 2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2022 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor. Sayıştay ve Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından sunum yapılan görüşmelerde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa konusunda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak söylüyorum. TBMM'nin hiçbir önyargı olmaksızın, hiç bir art niyet olmaksızın sepetlerimizdeki bütün bilgileri ortaya koyarak, iyi niyetle ve doğru zemini esas alarak 85 milyonu ilgilendiren çok güçlü bir anayasa yapım sürecini yürütebilecek böyle birikime sahip olduğu, böyle bir siyasete sahip olduğu kanaatindeyim. Anayasalar bir partinin, partilerin teklifi olmaz, milletin teklifi olur. Bu anayasanın milletin anayasası olabilmesi, en geniş konsensüs, kabulle çıkması için hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğimiz kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.



Meclisin anayasa yapmaya muktedir olmadığına ilişkin söylemlere cevap veren Kurtulmuş, “Bu Meclis, Türkiye Cumhuriyeti’nin 28. dönemini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni bir anayasa yapmaya, yeni anayasada bazı değişiklikle yapmaya da muktedirdir, millet tarafından yetkilendirilmiştir” dedi.



Can Atalay’ın durumuna ilişkin de Kurtulmuş, “Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekilleri ant içme töreninde Can Atalay’ın ismi okunarak. Can Atalay’ın milletvekili listesinde olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi kayıtlarına geçirilmiştir. Arkasından Atalay’ın özlük haklarının verilmesi, danışmanlarının da olmasıyla böylece bir milletvekili arkadaşımız hangi hakları kullanıyorsa Can Atalay’a hakları verilmiştir. Bütün partilerin ittifakıyla, bağımsızlara düşen haklar çerçevesinde İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini mahkeme yerine koyup, Can Atalay kararı ile ilgili mahkeme kararı çıkartması düşünülemez. 28 Eylül 2023 tarihinde Atalay’ın kararı Yargıtay tarafından onandı” şeklinde konuştu.