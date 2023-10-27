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Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum: ABD'den İran ve İsrail'e yeni yaptırımlar...

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#İsrail#Filistin#Gazze
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 07:54

İsrail ablukasındaki Gazze hala yoğun bir bombardıman altında. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7.000'in üzerine çıktı. CNN Türk muhabiri Hasret Kaya, Gazze sınırından son durumu aktardı ve “Hava saldırısı aralıksız sürdürülüyor. Buraya geldiğimizden bu yana en ağır bombardıman gerçekleşiyor. Aralıksız sesler duyuyoruz. Bu kadar yoğun daha önce hiç olmamıştı" dedi. ABD ordusu Suriye’nin doğusunda İran Devrim Muhafızları tarafından kullanılan ait tesislere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ İLETİŞİM VE İNTERNETİ KESTİ

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları yoğun bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusu, havadan ve denizden Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarla ayrım gözetmeksizin birçok yeri vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri havanın kararmasıyla Gazze Şeridi’nin kuzeyine yoğun hava saldırıları düzenlerken, Hamas tarafından yapılan açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi.

Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi’ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

İSRAİL: KARA SALDIRISI BU GECE ARTIYOR

İsrail Ordu Sözcüsü: Kara kuvvetlerimiz bu akşam kara operasyonlarını genişletiyor. İsrail'in güvenliğini sağlamak için tüm cephelerde hazırız. Gazze sakinlerine güneye gitmeleri çağrısı yapıyoruz.

BM: BU BİR KADER ANI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir. Bu bir kader anı. Tarih hepimizi yargılıyor" dedi.

İSRAİL’DEN GAZZE’YE AĞIR BOMBARDIMAN

CNN Türk muhabiri Hasret Kaya, Gazze sınırından son durumu aktardı ve “Hava saldırısı aralıksız sürdürülüyor. Buraya geldiğimizden bu yana en ağır bombardıman gerçekleşiyor. Aralıksız sesler duyuyoruz. Bu kadar yoğun daha önce hiç olmamıştı. Gökyüzü aydınlanıyor, aralıksız bombardıman devam ediyor. Ciddi bir saldırı gerçekleşiyor. Biz bulunduğumuz noktada barut kokusunu çok net hissediyoruz” dedi.


GAZZE'DE ÖLENLERİN YÜZDE- 40'IN FAZLASI ÇOCUK
GAZZEDE ÖLENLERİN YÜZDE- 40IN FAZLASI ÇOCUK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 7 bin 28 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yüzde 40'ından fazlasının çocuk olduğunu söyledi.

Açıklamasını Gazze'de Hamas kontrolündeki sağlık bakanlığından alınan verilere dayandıran DSÖ, öldürülen kişilerle ilgili önemli ayrıntılar görüldüğünü paylaştı.

DSÖ ayrıca 18 bin 482 kişinin yaralandığını, bunların da önemli bir kısmının çocuk olduğunu belirtti.

Bölgedeki 35 hastanenin 23'ünün kısmen çalışmaya devam ettiği, diğer hastanelerin ve sağlık ocaklarının kapanmak zorunda kaldığı aktarıldı.

DSÖ, Gazze'de bin kişinin diyalize ihtiyaç duyduğunu, 30 prematüre bebeğin kuvözde olduğunu ve 2 bin kanser hastasının acil tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi

TEL AVİV'DEKİ BİR BİNAYA ROKET ÇARPTI

Tel Aviv'de bir binaya roket düştü, en az üç kişi yaralandı.İsrail'in Kanal 12 kanalı, Tel Aviv'e doğru fırlatılan en az sekiz roketin daha durdurulduğunu açıklarken Hamas saldırıların sorumluluğunu üstlendi.

ABD'DEN HAMAS VE İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR

ABD,Hamas'a bağlantılı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirildiğini duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada "Bugün duyurduğumuz yaptırımlar, ABD'nin terörle mücadele yaptırım yetkilerimizi kullanarak ve Hamas'ın uluslararası finans sisteminden yararlanmasını engellemek için küresel ortaklarımızla birlikte çalışarak Hamas'ın finansman ağlarını çökertme kararlılığının altını çizmektedir." ifadeleri yer aldı.

ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında Hamas'ın İran'daki bir temsilcisi ve İran Devrim Muhafızları üyeleri de bulunuyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 7 BİN 326'YA YÜKSELDİ

İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldi.

İSRAİL POLİSİ YİNE GAZLA MÜDAHALE ETTİ
İSRAİL POLİSİ YİNE GAZLA MÜDAHALE ETTİ

İsrail Polisi Mescid-i Aksa'da yine gazlı müdahaleye başladı. CNN Türk Dış Haberler Editörü Enver Kaptanoğlu Aslanlıkapı'dan yaptığı canlı yayında İsrail polisinin Filistinlilere gaz fişekleri ile saldırdığını aktardı.


ÜÇÜNCÜ KRİTİK CUMA: KUDÜS'Ü NE BEKLİYOR?
ÜÇÜNCÜ KRİTİK CUMA: KUDÜSÜ NE BEKLİYOR

Hamas bu hafta yine Cuma protestosu çağrısı yaptı. Cuma namazı kılmak isten Filistinliler seccadelerini alıp Mescid-i Aksa'ya giderken, İsrail polisinin yine yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve girişlere şartlı izin verdiği görüldü.

İSRAİL ORDUSU İKİNCİ KEZ GAZZE'YE GİRDİ
İSRAİL ORDUSU İKİNCİ KEZ GAZZEYE GİRDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 21. güne girildi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bir kez daha Gazze Şeridi'ne karadan girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Piyade ve zırhlı birlikler, dronlar ve savaş helikopterleri eşliğinde Gazze'nin merkezine baskın gerçekleştirdi. IDF uçakları ve topçuları, Gazze şehrinin Şucaiyye mahallesi ile Gazze genelinde belirlenen noktalara saldırdı. Operasyon kapsamında tanksavar füze fırlatma alanları, komuta-kontrol merkezleri ile onlarca hedef vuruldu" ifadeleri kullanıldı. İsrail askerlerinin daha sonra Gazze Şeridi'ni terk ettiği, herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.

AB'DEN BARIŞ KONFERANSI ÇAĞRISI
ABDEN BARIŞ KONFERANSI ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderlerinin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü ve yakın zamanda bir barış konferansı düzenlenmesi fikrini desteklediklerini belirtti.

İSRAİLLİLERİN NEREDEYSE YARISI GAZZE İŞGALİNİ ERTELEMEK İSTİYOR
İSRAİLLİLERİN NEREDEYSE YARISI GAZZE İŞGALİNİ ERTELEMEK İSTİYOR

İsrail’in Maariv gazetesinin 522 yetişkinle yaptığı ankete göre, ordunun hemen geniş çaplı bir kara harekâtı düzenlemesine gerek olup olmadığı sorusuna İsrailli katılımcıların yüzde 29’u evet, yüzde 49’u ise “beklemek daha iyi olur” cevabını verdi. Katılımcıların yüzde 22’si ise kararsız kaldı.

Gazetenin 19 Ekim'de yaptığı ankette İsraillilerin yüzde 65'i büyük bir kara saldırısını destekliyordu.

GAZZE'DE 24 SAATTE 481 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
GAZZEDE 24 SAATTE 481 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze sağlık yetkilileri İsrail'in hava saldırıları sonucu son 24 saat içinde en az 481 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

HAMAS: ATEŞKES SAĞLANANA KADAR REHİNELER BIRAKILMAYACAK

Rusya'nın Kommersant gazetesine göre, Moskova'yı ziyaret eden Hamas heyetinden bir üye, rehinelerin ateşkes anlaşması sağlanana kadar serbest bırakılmayacağını söyledi.

İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

İsrail polisi Cuma namazı öncesi Mescid'i Aksa'da güvenlik önlemlerini artırdı.Son birkaç haftadır insanlar caminin yakınında toplanıp sokakta namaz kılıyordu.

ABD'DEN İRAN TESİSLERİNE HAVA SALDIRISI
ABDDEN İRAN TESİSLERİNE HAVA SALDIRISI

ABD ordusu Suriye'nin doğusunda, İran Devrim Muhafızları ve İran destekli gruplar tarafından kullanılan tesisleri vurdu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, saldırıların Irak ve Suriye'deki ABD personeline karşı devam eden ve çoğunlukla başarısız olan saldırılarına yanıt olduğunu açıkladı.Pentagon ise saldırıların devam etmesi halinde ek önlemler alacağını duyurdu.

AFP haber ajansına konuşan üst düzey bir askeri yetkili hassas saldırıların Boukamal yakınlarında iki F-16 savaş uçağı tarafından gerçekleştirildiğini, vurulan tesislerin silah ve mühimmat depoları olduğunu söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Joe Biden’ın, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i Ortadoğu’da bulunan ABD kuvvetlerinin hedef alınmaması konusunda uyardığı kaydedildi. ABD Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby konuyla ilgili olarak, “Mesaj direkt olarak iletildi” dedi.


KALKİLYA BÖLGESİNE İSRAİL BASKINI
KALKİLYA BÖLGESİNE İSRAİL BASKINI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin bölgesinde şafak öncesi ölümcül bir baskın düzenleyen İsrail güçleri bölgeden çekilerek operasyonlarını Filistin topraklarının kuzeybatısındaki Kalkilya'ya kaydırdı.

Bugün erken saatlerde Cenin'de düzenlenen baskında en az iki kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

AB LİDERLERİ ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞAMADI
AB LİDERLERİ ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞAMADI

AB hükümet ve devlet başkanları, İsrail - Filistin sorununu ele almak için Perşembe öğleden sonra Brüksel’de bir araya geldi.Yaklaşık 5 saat süren zirvede, özellikle “ateşkes” teriminin kullanılması konusunda anlaşmazlıklar çıktı.

İspanya’nın, İsrail ve Hamas arasında “ateşkes sağlanması için girişim” talebi, zirvede yoğun tartışmaya yol açtı.Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu öneriye karşı çıkarak “Bunun İsrail’in kendini savunma hakkını elinden alacağını” savundu.

Almanya Başbakanı, “İsrail son derece insani ilkelere sahip bir demokrasidir. İsrail ordusunun uluslararası hukuk kurallarına saygı duyduğundan hiç şüphem yok” dedi.

Liderler Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere, ihtiyaç duydukları tüm insani yardımın ulaştırılması için acil eylem çağrında bulundu. Bunun için de çatışmalara ara verilmesi ve insani yardım koridorları açılmasını istedi.

HAMAS GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN 7 BİN KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI

Hamas, Gazze’de öldürüldükleri duyurulan 7 bine yakın kişinin ismini açıkladı.Gazze’deki sağlık birimlerinin açıkladığı 7 bin 28 ölüye ait listede, 6 bin 747 kişinin ismi yer alırken, 281 kişi “kimliği tespit edilemedi” şeklinde kaydedildi.

ABD Başkanı Joe Biden, Çarşamba günü, Hamas’ın ölü sayısına ilişkin yaptığı açıklamalara güveni olmadığını söylemişti.

Hamas öldürülenleri 2 bin 665’inin 18 yaşın altında olduğunu da açıkladı.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineİSRAİL, GAZZE ŞERİDİ’NDEKİ İLETİŞİM VE İNTERNETİ KESTİ
timelineİSRAİL: KARA SALDIRISI BU GECE ARTIYOR
timelineBM: BU BİR KADER ANI
timelineİSRAİL’DEN GAZZE’YE AĞIR BOMBARDIMAN
timelineGAZZE'DE ÖLENLERİN YÜZDE- 40'IN FAZLASI ÇOCUK
timelineTEL AVİV'DEKİ BİR BİNAYA ROKET ÇARPTI
timelineABD'DEN HAMAS VE İRAN'A YENİ YAPTIRIMLAR
timelineGAZZE'DE CAN KAYBI 7 BİN 326'YA YÜKSELDİ
timelineİSRAİL POLİSİ YİNE GAZLA MÜDAHALE ETTİ
timelineÜÇÜNCÜ KRİTİK CUMA: KUDÜS'Ü NE BEKLİYOR?
timelineİSRAİL ORDUSU İKİNCİ KEZ GAZZE'YE GİRDİ
timelineAB'DEN BARIŞ KONFERANSI ÇAĞRISI
timelineİSRAİLLİLERİN NEREDEYSE YARISI GAZZE İŞGALİNİ ERTELEMEK İSTİYOR
timelineGAZZE'DE 24 SAATTE 481 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
timelineHAMAS: ATEŞKES SAĞLANANA KADAR REHİNELER BIRAKILMAYACAK
timelineİSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DA GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI
timelineABD'DEN İRAN TESİSLERİNE HAVA SALDIRISI
timelineKALKİLYA BÖLGESİNE İSRAİL BASKINI
timelineAB LİDERLERİ ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞAMADI
timelineHAMAS GAZZE'DE HAYATINI KAYBEDEN 7 BİN KİŞİNİN İSİMLERİNİ AÇIKLADI
Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Gazze

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