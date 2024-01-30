×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Numan Kurtulmuş#Birleşik Arap Emirlikleri
TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2024 20:52

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Abu Dabi’deki Kasr Al Bahar’da BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bu işbirliğinin her alanda artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

ASELSAN BAE Ofisi’nin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkat çekti.

Haberin Devamı

BAE’nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin’de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubatta BAE’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Numan Kurtulmuş#Birleşik Arap Emirlikleri

BAKMADAN GEÇME!