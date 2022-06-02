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TBMM, Avrupa’da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyecek

#TBMM#Avrupa#Vatandaş
TBMM, Avrupa’da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde inceleyecek

TBMM Dilekçe Komisyonu, Avrupa’da yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde inceleme kararı aldı.

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TBMM Dilekçe Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı. Komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile bundan sonra yapacağı çalışmalar hakkında bilgi veren Satır, yurt dışında yaşayan Türklerden de dilekçe aldıklarını söyledi. Bu dilekçelerde ’koruyucu aile’ konusunun ön plana çıktığını belirten Satır, "Biz Başkanlık Divanı olarak yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde incelemek üzere yurt dışında inceleme ziyaretleri yapmayı uygun gördük" dedi.

Komisyonda yapılan oylamada, Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye kökenlilerin sorunlarının araştırılması ve dilekçe hakkı kapsamında yürütülen parlamento çalışmaları konusunda yurt dışında yerinde inceleme yapılması, çalışma usul ve esaslarının Komisyon Başkanlığınca belirlenmesi kabul edildi.

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