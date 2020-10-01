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Bülent SARIOĞLU / ANKARA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

TBMM açılıyor; ilk gündem fezleke ve tezkere

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
TBMM açılıyor; ilk gündem fezleke ve tezkere
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 27’nci dönemin 4’üncü yasama yılına bugün başlıyor.

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı özel oturum öncesinde tüm milletvekillerinden COVID-19 testi istedi.

Meclis’in ilk gündemi, Mardin Milletvekili Tuma Çelik hakkındaki “nitelikli cinsel saldırı ve tehdit” fezlekesini karara bağlamak olacak. Eşini darp ettiği iddiasıyla suçlanan Muş Milletvekili Mensur Işık’ın fezlekesi de Meclis’e geldi. Kobani soruşturması kapsamında dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen 7 HDP vekili hakkındaki fezlekelerin de TBMM’ye ulaşması bekleniyor.

Yurtdışındaki TSK birlikleriyle ilgili üç tezkerenin bu ay görüşülmesi planlanıyor. Öncelikle Irak ve Suriye için hükümete verilen yetki 1 yıl daha uzatılacak.

PANDEMİ NEDENİYLE AÇILIŞ RESEPSİYONU YOK

◊ TBMM 27. dönem 4. yasama yılı açılışı bugün 13.00’te TBMM Atatürk Anıtı’ndaki törenle başlayacak. Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri Atatürk Anıtı’na çelenk koyacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okuyacak. Genel Kurul, Erdoğan’ın konuşmasının ardından 6 Ekim Salı günü açılmak üzere kapanacak. Pandemi önlemleri kapsamında bu yıl TBMM’de açılış resepsiyonu yapılmayacak. (◊ Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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