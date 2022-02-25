Tayt dayağı: Karısını öldüresiye döven cani serbest kaldı

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Gürültüleri duyan komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan Esra Bozkurt’u, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırdı. Zafer Bozkurt ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede 3 gün tedavi gören Esra Bozkurt önceki gün taburcu edilirken, Zafer Bozkurt adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖZÜNÜ HASTANEDE AÇTI

Yaşadığı olayı anlatan Esra Bozkurt, “Eşimle geçen sene tanıştık ve evlendik. İki aylık bebeğimiz var. Doğum yaptıktan sonra eşim kıskançlık krizlerine girmeye başladı. Giyim tarzıma karışıyordu. Tayt giydiğim için tartışmalar çıkarıyordu. En son işten geldi, bir şeyler anlatmaya başladı. Sonra markete gitti geldi, birden bana saldırdı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim” diye konuştu. Evliliği boyunca tehdit edildiğini söyleyen Esra Bozkurt, “Bana ‘Anneni ve babanı öldüreceğim’ diyordu. Kadınları böyle kötü adamlardan korusunlar” dedi.