MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriTavus kuşu çalanlar yakalandı
GeriGündem Tavus kuşu çalanlar yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Tavus kuşu çalanlar yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tavus kuşu çalanlar yakalandı

Osmaniye'de Orman İşletme Müdürlüğünden tavus kuşu çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Müdürlük bahçesinde bakılan tavus kuşunun yerinde olmadığını gören personelin durumu bildirmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı yaptığını belirlediği F.K. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin evinde bulunan tavus kuşları da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi