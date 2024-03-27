Tavandaki lamba boşluğundan yavru kediler düştü... Ceketiyle tutmaya çalıştı

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Olay, dün öğlen saatlerinde, Fatih'te meydana geldi. Tek katlı ofisinde telefonuyla ilgilenen Aydın Yokmaç bu sırada kedi sesleri duydu. Sesin tavandan geldiğini fark eden Yokmaç, tavandaki lambanın boşluğundan yavru kedilerin düştüğünü gördü. Yerinden kalkıp ceketiyle tavandan düşen kedileri yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Yavru kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Tavan boşluğunda doğum yaptığı anlaşılan anne kedi ve yavru kediler Aydın Yokmaç tarafından sahiplenildi.

"CEKETİMLE YAKALAMAYA ÇALIŞTIM"

Aydın Yokmaç, "Olay çok ani gelişti. Kedi sesleri gelmeye başladı. Kafamı kaldırdığım led lambasını aşağı doğru indiğini gördüm. Kedileri görünce o heyecanla ceketimle onları tutmaya çalıştım ama başarılı olamadım. Kedilerin öldüğünü düşünüp çok üzüldüm. Daha sonra arkadaşlarımdan yardım isteyip onları koruma altına aldık. 4-5 saat uğraştıktan sonra anneleriyle kavuşturduk. Çok ani olunca onları tutamadım diye çok üzüldüm" dedi.