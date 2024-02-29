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Tavan çatlatan gürültü olayında ikinci perde

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#İç Mimar#Sahra Cansu Yıldırım#Jendue
Tavan çatlatan gürültü olayında ikinci perde
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 07:00

İç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, evinin tavanının çatlamasına neden olacak kadar yüksek gürültü yaptığı iddiasıyla üst komşusu Selen G. ile eski eşi Ünal Ö.’den şikâyetçi olmuştu. Selen G. ile eski eşi Ünal Ö. de asıl kendilerinin mağdur olduğunu iddia ederek karşı suç duyurusunda bulundu.

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Jendue markasının kurucusu, iç mimar ve tasarımcı Sahra Cansu Yıldırım, İstanbul Sarıyer’deki evinin üst katında oturan komşusu Selen G.’den yüksek gürültü çıkararak evin tavanını çatlattığı iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Şikâyetinin ardından Selen G.’nin olaya eski eşi Ünal Ö.’yü de dahil ettiğini ileri süren Yıldırım, bu defa Ünal Ö.’nün ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğunu iddia ederek 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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‘ÜZERİMİZE YÜRÜYÜP KÜFÜR ETTİ’

Yıldırım’ın iddialarının gerçek dışı olduğunu öne süren Selen G. ile eski eşi Ünal Ö., asıl kendilerinin mağdur olduğunu belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 7 Ocak 2024 tarihinde gece geç saatlerde kapısının çaldığını şikâyet dilekçesinde belirten Selen G., “Kapıyı açtığımda kim olduğunu bilmediğim Recep S. isimli bir kişi üzerimize doğru yürüyerek, ‘o....lar’ diye bağırdı. Ben kendisine düzgün bir üslupla ‘Siz kimsiniz’ diye sorunca bana kendisini Sahra Hanım’ın yolladığını söyledi. İçeri girmeye çalıştı. Ben ve arkadaşım çığlık atarak kapıyı kapattık. Bu olaydan ötürü yaşları 8 ile 11 olan iki çocuğum psikolojik olarak kötü etkilendi. Sahra Hanım ile azmettirdiği Recep S.’den şikâyetçiyim” dedi.

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Tavan çatlatan gürültü olayında ikinci perde

Selen G. - Ünal Ö.

‘HAYATINI CEHENNEME ÇEVİRDİ’

Selen G.’nin eski eşi Ünal Ö. de dilekçesinde, “Olay akşamı eski eşim beni arayıp yaşananları anlattı. Bunun üzerine Sahra Hanım’ı aradım. Sahra Hanım beni tahrik etti. Ben de cinnet anımda telefonumda hangi kelimeleri kullandığımı hatırlamıyorum. Telefondaki konuşmalarımızı da yasadışı kaydederek kendi lehine delil toplamaya çalışmış. Sahra Hanım’ın gürültü var diye şikâyetçi olduğu olay ise... Ev çatı dubleks ve çocukların üst kata giderken ayak seslerinin çıkması. Çocukların yukarı çıktıkları merdiven, Sahra Hanım’ın yatak odasına denk geliyor. Söz konusu olay bu şekildedir. Eski eşimin hayatını cehenneme çevirmiştir. Hem Sahra Hanım’dan hem de erkek arkadaşından şikâyetçiyim” diye konuştu. 

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#İç Mimar#Sahra Cansu Yıldırım#Jendue

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