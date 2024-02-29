Barış Manço’nun otomobili Türkiye’ye geliyor

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TÜRK müziğinin unutulmaz isimlerinden Barış Manço, 1 Şubat 1999’da henüz 56 yaşındayken hayatını kaybetti. Barış Manço’nun ölümünün ardından Kadıköy, Moda’daki köşkü müzeye dönüştürüldü, kullandığı cip de garajda sergilenmeye başlandı. Ancak Barış Manço’nun Belçika’dayken kullandığı bir başka otomobili daha vardı. Kırmızı renkli Honda Prelude marka otomobili yıllar sonra oğlu Doğukan Manço bir garajda buldu. Doğukan Manço otomobili Türkiye’ye getirmek istese de bir sonuç alamadı.

SU ALTINDA KALDI

Doğukan Manço son olarak Belçika’ya gittiğinde otomobilin olduğu garajı su bastığını öğrendi. Otomobil de sular altında kalmıştı. Doğukan Manço’nun yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından devreye Barsan Lojistik girdi. Firmanın Belçika Direktörü Mehmet Günaydın ve ekibi Barış Manço’nun otomobilini garajdan alarak bir depoya kaldırdı ve Türkiye’ye getirilmesi için hazırlıklara başladı.

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BİRKAÇ EVRAK EKSİK

Önümüzdeki günlerde aracın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin Belçika Liege Belediye Başkanı ve Belçika Maliye Bakanlığı ile görüşeceğini dile getiren Doğukan Manço, birkaç resmi evrak dışında bütün işlemlerin tamamlandığını ve aracın yakında sergilenmek üzere Türkiye’ye getirileceğini duyurdu. Doğukan Manço, “Aracı Türkiye’ye getirebilmek için sadece Gümrük Müdürlüğü’nün dilekçemi kabul etmesi kaldı. Heyecanla bekliyoruz. Maalesef araç inanılmayacak derecede zarar görmüş. Kardeşimle aracı ilk gördüğümüzde içimiz burkuldu. Ancak o aracı geldiğinde fabrikadan çıkmış gibi hazırlayacağım. Araç, Türkiye’ye özel izin ile sadece Barış Manço severler görsün diye sergi amaçlı getirilecek” dedi.

TAMİRCİLERDEN DESTEK

Türkiye’nin dört bir yanından tamircilerin, “Barış Manço’nun şarkılarıyla büyüdük, çorbada bizim de tuzumuz olsun” diyerek otomobili tamir etmeye talip olduklarını da anlatan Doğukan Manço, bu desteğin kendilerini çok duygulandırdığını söyledi.

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SİMGE OLARAK GÖRÜYORUZ

BARSAN Lojistik’ten yapılan açıklamada, “Bu efsanevi araç, 24 yıldır depolarda Türkiye’ye gelmeyi bekledi. Belçika’daki ekibimiz bu aracın Türkiye getirilmesi için gönülden çalışıyor. Bu arabayı sadece bir araç olarak değil, Barış Manço’nun hatırasını yaşatan bir simge olarak görüyor ve en kısa zamanda Türkiye’de sergilenmesini umuyoruz. Ekibimize ve emeği geçen herkese Manço ailesine gösterdikleri desteklerden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz” denildi.