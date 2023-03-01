Tatlandırıcıdaki büyük tehlike

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Çalışma kapsamında 2004-2011 yılları arasında kalp hastalığı riski taşıyan 1157 kişinin kan örnekleri analiz edildi. Daha sonra bulguları teyit etmek için ABD’de toplanan başka 2100 kan örneği ve 2018’de Avrupa ülkelerinden alınan 833 örnek test edildi. Örneklerin dörtte üçü yüksek tansiyon hastası, beşte biri ise diyabet hastasıydı. Ayrıca yarıdan fazlasını 60 yaş üstü erkekler oluşturdu.

DİYETTEN ÇIKARMAK FAYDALI OLABİLİR

Nature Medicine dergisinde yayınlanan çalışmaya göre eritritol; kan trombositlerinin daha kolay pıhtılaşmasına neden oluyor. Bu pıhtılar kalbe giderek kalp krizini veya beyne ulaşarak felci tetikleyebilir. Çalışmada yer almayan kalp doktoru Dr. Andrew Freeman, “Sonuçlar bir alarm zili gibi duruyor” dedi. Freeman, “Açıkçası, daha fazla araştırmaya ihtiyaç var. Ancak şimdilik diyetinizde eritritolü sınırlamak mantıklı olabilir” tavsiyesinde bulundu.

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YAPAY TATLANDIRICI NEDİR

Araştırmaya konu eritritolün, yapay olarak üretilen, kan şekerini yükseltmeyen sıfır kalorili bir katkı maddesidir. Şeker tadındaki madde aslında diyabetli hastalar için tasarlandı.