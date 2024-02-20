Tatildeki eski eşi ve kızını öldürmüştü... Mahkeme kararını verdi

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Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice’yi de yanına alarak geçen yıl memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un 4 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana’ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti. Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, geçen yıl 22 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı. Timur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DURUŞMAYA SEGBİS İLE KATILDI

Sanık Yaşar Timur, Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, avukatı da hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık Timur, daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Yaşar Timur, mahkeme heyeti tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.