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Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor... İşte yollardaki son durum

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#Trafik#Ramazan Bayramı#Tatil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 14:39

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala tatilcilerin kente dönüş yolculuğu sürüyor. Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru araç yoğunluğu artarken yetkililer yoğunluğun yarın da artarak sürmesinin beklendiğini belirtti. Burdur- Ankara D-650 karayolunda da zaman zaman yoğunluk yaşandı.

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Ülke genelinde uygulanan 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik yoğunlaştı. Tatillerini Saros Körfezi kıyısında ve Çanakkale tarafında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı.

İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinin Yenice Kavşağı'nda zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, önemli noktalarda tedbir alıp trafik akışını sağladı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor... İşte yollardaki son durum

Yetkililer, İstanbul yönüne doğru yaşanan yoğunluğun akşam saatleri ve yarın da artarak sürmesinin beklendiğini belirtti.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor... İşte yollardaki son durum

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BURDUR'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan ekipler de sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor... İşte yollardaki son durum

ZONGULDAK'TA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ramazan Bayramı'nın ardından Zonguldak'a dönmek isteyen sürücüler yoğunluk oluşturdu. Düzce-Zonguldak yolunun Alaplı kesiminde yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Karayolları ekiplerinin yanı sıra Alaplı ve Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor... İşte yollardaki son durum

KAPADOKYA'DA YOĞUNLUK BAŞLADI

Bayram tatili nedeniyle tatilini Kapadokya bölgesinde geçirmek isteyen yerli turistlerin tercih ettiği Kapadokya bölgesinde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. 9 günlük bayram tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte dönüş yoluna çıkan tatilciler bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

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Nevşehir - Ürgüp karayolunda zaman zaman durma noktasına gelen trafik dron ile görüntülendi. Yer yer 5 kilometreyi bulan trafik yoğunluğu bayram süresince de devam etti.

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#Trafik#Ramazan Bayramı#Tatil

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