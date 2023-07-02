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Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

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#Kurban Bayramı#Tatil#Dönüş
Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2023 13:20

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatile çıkanların dönüş yolculuğu bugün de devam ediyor. Afyonkarahisar-Konya karayolunda trafik tek yönlü olarak zaman zaman durma noktasına geldi. Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı, İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

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9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Ege Bölgesi'nin kavşak kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu başladı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesi girişinde tatilciler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Konya'dan Afyonkarahisar'a geliş istikametinde yoğunluğun daha fazla olduğu gözlendi.

Trafik polisleri ve jandarma trafik ekipleri yoğunluğun azaltılması için yoğun bir uğraş verdi. Karayolundaki yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

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3 FARKLI NOKTADA KAZA

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

Uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA/BOLU,(DHA)

Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DÖNÜŞ HAREKETLİLİĞİ

Kurban Bayramı tatili bitimi ile vatandaşlar 9 günlük tatilin ardından geri dönüşler için otobüsleri tıklım tıklım doldurdu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirenler döndü, bayram tatili dolayısıyla İstanbul'a gelenler de gitmek için otogarda otobüslerini bekledi. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu devam ediyor... Yollarda son durum: 14 aracın karıştığı zincirleme kaza

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"SEVDİKLERİMİZİ GÖRDÜK YA HER ŞEYE DEĞER"

İki gün yolculuğun ardından İstanbul'a ulaşan Behzat Dağ, "Bayram dönüşü, Van Erciş'ten yaklaşık 2 gün yolculuğun ardından İstanbul'a varabildik. Trafik bayağı yoğundu. Herkesin geçmiş Kurban Bayramını en içten dileklerle kutlarım. Her zamanki gibi ailemi gördüm. Sevdiklerimizi gördüm. Bayram güzeldir, her zamanki gibi hoş geçti. Yoğunluk vardı, trafik sıkışıktı ama yine de her şeye rağmen güzel geçti. Sevdiklerimizi gördük ya her şeye değer diyebiliriz" dedi.

"YOLLAR BAYAĞI KALABALIK"

Ek sefer ile bilet alabildiğini söyleyen Sinan Tuncil, "Türkiye'nin öbür ucundan geliyorum Van'dan geliyorum. Bayramı tatili için gittim hem çocuğum da oradaydı onu yanıma aldım. Ailem burada eşim oradaydı. Biz buraya geldik tatilde o da sonra buraya gelecek. İlk etapta zorlandım, her gün takip ediyordum ek sefer bulunca hemen 4 gün öncesinden biletimi aldım. Yollar bayağı kalabalık, Bolu'da, İzmit'te, Düzce'de çok kalabalıktı. Bolu tarafında 1 saati buldu. Tesislerde de yoğunluk olduğu için bayağı bir sıkıştırdı ondan kaynaklı" şeklinde konuştu.

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#Kurban Bayramı#Tatil#Dönüş

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