Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Tatilciler dönüyor, trafik durma noktasında! Kilometrelerce kuyruk oluştu

#Kırıkkale#Bayram#Trafik

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de bayram dönüşü nedeniyle trafik durma noktasına geldi, uzun araç kuyrukları oluştu. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolu'nda trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluştu. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine veya tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde yeniden yollara akın etti. Dün akşam saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyükşehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takıldı. Kırıkkale - Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

İşte Fotoğrafları

Tatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik yoğun Kilometrelerce kuyruk oluştuTatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik yoğun! Kilometrelerce kuyruk oluştuHaberin Tüm Görselleri

Ankara - Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi. Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

Tatilciler dönüyor, trafik durma noktasında Kilometrelerce kuyruk oluştu

Haberin Devamı

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldıBakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldıHaberi Görüntüle

TEM YOĞUN

D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolu'nda trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu'nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

Tatilciler dönüyor, trafik durma noktasında Kilometrelerce kuyruk oluştu

ÇANAKKALE'DE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU 

Tatillerini Ege sahillerinin yanı sıra Çanakkale'nin Bozcaada ve Assos gibi Turizm merkezlerinde geçiren vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale'de yoğunluk oluşturdu.

Gözden Kaçmasın

Çanakkalede tatilcilerin dönüş yoğunluğuÇanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğuHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırıkkale#Bayram#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı