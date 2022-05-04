Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldı! Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, işte yollarda son durum...

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

🚨🚘🚦

Bu bayramda trafik kazalarında

geçen bayramlara göre can kaybı

%𝟱𝟴 𝗔𝗭𝗔𝗟𝗗𝗜



Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor.

Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım.



Bayramınız

𝗞𝗘𝗠𝗘𝗥𝗟𝗶

𝗢𝗟𝗦𝗨𝗡 pic.twitter.com/AxawyRlZ8Z — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 4, 2022

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA... TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşımda ise aksamalar yaşanmıyor. Bazı sürücüler de Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve Karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE DE TRAFİK AKICI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.