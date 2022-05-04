Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldı! Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, işte yollarda son durum...

#Bayram#Kaza#Trafik
Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldı Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, işte yollarda son durum...

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kurallara uyulması çağrısı geldi. "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı" diyen Bakan Soylu, "Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu bayramda trafik kazalarında geçen bayramlara göre can kaybı yüzde 58 azaldı. Dönüş yolculuğu yavaş yavaş başlıyor. Dikkatli olalım, kurallara hep birlikte uyalım. Bayramınız kemerli olsun" ifadelerini kullandı.

TATİLCİLER DÖNÜŞ YOLUNDA... TEM OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK AKICI

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürerken, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde de trafik akıcı şekilde ilerliyor. Zaman zaman trafik yoğunluğu oluşurken, ulaşımda ise aksamalar yaşanmıyor. Bazı sürücüler de Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor.

Tedbir alan polis, jandarma ve Karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldı Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, işte yollarda son durum...

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE DE TRAFİK AKICI ŞEKİLDE İLERLİYOR

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Soylu duyurdu: Bu bayramda kazalarda can kaybı yüzde 58 azaldı Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı, işte yollarda son durum...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayram#Kaza#Trafik

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard
Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü

Öldüğünde henüz 6 yaşındaydı... 28 yıllık Rikki Neave cinayetini bir bant parçası çözdü!

#Rikki Neave
Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

Bir ülkenin kaderini değiştirdiler; Belaruslu demiryolu işçileri işgale izin vermedi…

#Ukrayna-Rusya Savaşı