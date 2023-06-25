Tatil yolunda feci kazalar! Acı haberler peş peşe geldi: 21 can kaybı

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkanlar başta Kocaeli ve Bolu olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında yoğunluk oluşturdu. Kaza haberleri de peş peşe gelmeye başladı. Ölümlü ve yaralanmalı kazaların yaşandığı iller şu şekilde:

BARTIN: Su kanalına uçan otomobildeki Mehmet ve (55) Kadın Yıldız (53) çifti ile oğulları Hakan Yıldız (26) hayatını kaybetti, kızları Melike Yıldız (23) ise ağır yaralandı. Yıldız ailesinin İstanbul’dan Kurban Bayramı tatili için yola çıktıkları, köylerine 3 kilometre kala kaza yaptıkları belirtildi.

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AKSARAY: Bayram tatiline giden ailenin otomobili yoldan çıkıp devrildi. Kazada Asel Kesik (2) yaşamını yitirdi, 8 aylık hamile annesi Hüsra Kesikin (36) de olduğu 5 yakını yaralandı.

KAYSERİ: Kaza, saat 03.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunda meydana geldi. Mustafa H. yönetimindeki minibüs ile İ.Ö. yönetimindeki TIR çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Narin Y., Meryem H. ve Dilek B. hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

ERZURUM: Bayram tatili için Bingöl’e giderken Erzurum’un Çat ilçesinde şarampole devrilen araçtaki aileden 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

OSMANİYE: Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Çona köyü yakınlarında, refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde bulunan Ersin Kar ve Furkan Bebek olay yerinde yaşamını yitirdi. İncelemenin ardından cesetler, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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GAZİANTEP: Kaza, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana geldi. Taha Kaçar yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Mesut Taşdemir’ kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Otomobil sürücüsü Taha Kaçar ile diğer araçta bulunan Cahit Sat (52), eşi Hatice Sat (50), oğlu Kadir Sat (28), kızı Zeliha Taşdemir (29) ve damadı Mesut Taşdemir’in yaşamını yitirdi.

MANİSA: Akhisar ilçesinde fabrika işçilerinin taşındığı servis midibüsünün tali yoldan çıkan traktöre çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

ISPARTA: Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

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ESKİŞEHİR: Odunpazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 72 yaşındaki Mustafa Yılmaz hayatını kaybetti.

ORDU: Altınordu ilçesinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı gerekçesiyle trafik polislerinin uyardığı Eda Toru (20), 3 dakika sonra kazada hayatını kaybetti.

AKSARAY: Kireçlik mevkiinde hafif ticari aracın çarptığı Gökhan Genç (33) hayatını kaybetti.

KONYA: Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

EDİRNE: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 4’ü park halindeki 6 araca çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

ÇORUM: Dodurga ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

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SAKARYA: Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

BURSA: Kemalpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak binanın bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü C.A. araçtan yola fırlayarak yaralandı.

KIRIKKALE: Gürler Mahallesi’nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

KASTAMONU: Araç ilçesinde menfez duvarına çarpan cipte bulunan 5 kişi yaralandı.

KONYA: Kulu ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

ADANA: Kozan ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada, aynı aileden 3 kişi yaralandı.

AKSARAY: Aksaray-Nevşehir karayolu Cumhuriyet köyü girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3’ü çocuk 7 kişi yaralandı.

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SAMSUN: Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.