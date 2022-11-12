Tatar: Gurur duyuyorum

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklama yaparak şöyle dedi:

“Değerli halkım, büyük bir gururla duyurmak isterim ki devletimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilâtı’nda gözlemci üye statüsü kazanmıştır. Tarih sayfalarına geçecek milat niteliğindeki bu karar, bizim için ilave bir gurur vesilesidir. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, bu mutluluğu bize yaşatmak için canla başla çalışan Türk diplomasisine ve bizi destekleyen tüm üye devlet ve hükümet başkanlarına teşekkürü bir borç bilirim.”

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da kararı coşku ve gururla selamladığını belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için KKTC ve şahsım adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. KKTC’nin tanınması yolunda kazanılan bu başarının Türk ulusuna hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

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KKTC İÇİN BİR İLK



Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’nde, KKTC’nin gözlemci üye olması, tanınma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildi. KKTC ilk kez anayasal ismiyle bir uluslararası teşkilatta da temsil edilmiş oldu.

ÇAVUŞOĞLU: ADIM ADIM O DA OLACAK

KKTC’nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), İslam İşbirliği Teşkilatı ve TÜRKSOY’da gözlemci üye olduğunu hatırlatan diplomatik kaynaklar, Almanya’dan Pakistan’a, ABD’ye kadar KKTC’nin 18 ülkede 25 temsilciliği bulunduğuna dikkat çekiyor. KKTC’nin TDT’de gözlemci üyesi statüsü kazanmasıyla KKTC’nin resmen tanınması yolunda önemli bir aşama kaydedildiği vurgulanıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da mesajında KKTC’nin resmen tanınma sinyallerini verdi. Çavuşoğlu, Twitter hesabından, “Adım adım… O da olacak!” dedi. (Selçuk BÖKE / ANKARA)